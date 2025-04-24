Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть повод для оптимизма. Черноморец продолжает работать над допуском болельщиков на стадион
Процесс идет
Фото: fcdynamo.com
Не исключено, что после многолетнего перерыва, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину, уже ближайшие домашние одесского "
Относительно их количества и условий допуска на стадион вопрос пока не решен, однако, по мнению генерального директора клуба Анатолия Мисюры, основания для оптимистических прогнозов все же есть.
"Работаем над этим. Не все так быстро. Для этого нужно много работы проделать, и этот процесс продолжается. Есть такие моменты, которые нужно доработать – и все будет хорошо", - сказал Мисюра.
Напомним, что в рамках 26-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" будет принимать львовский "Рух". Сейчас "моряки" находятся на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
Популярное сейчас
- Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО