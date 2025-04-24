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Есть повод для оптимизма. Черноморец продолжает работать над допуском болельщиков на стадион

Премьер-лига
Обновлено

Процесс идет

Есть повод для оптимизма. Черноморец продолжает работать над допуском болельщиков на стадион

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Не исключено, что после многолетнего перерыва, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину, уже ближайшие домашние одесского "Черноморца" смогут посетить болельщики.

Относительно их количества и условий допуска на стадион вопрос пока не решен, однако, по мнению генерального директора клуба Анатолия Мисюры, основания для оптимистических прогнозов все же есть.

"Работаем над этим. Не все так быстро. Для этого нужно много работы проделать, и этот процесс продолжается. Есть такие моменты, которые нужно доработать – и все будет хорошо", - сказал Мисюра.

Напомним, что в рамках 26-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" будет принимать львовский "Рух". Сейчас "моряки" находятся на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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