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"Европа, встречай Александрию". В клубе отреагировали на выход в еврокубки. ФОТО
Александрия гарантировала себе еврокубки
Фото: ФК Олександрія
После того, как "Шахтер" и "Динамо" пробились в финал Кубка Украины, "
В клубе отметили это достижение, а также намекнула на борьбу с "Шахтером" за второе место.
"После шестилетнего перерыва наша команда будет вновь представлять нашу страну в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы благодарны нашему Президенту, руководству, тренерам, футболистам, персоналу, болельщикам, партнерам и всем, кто был с клубом в самые разные времена. Отдельная благодарность нашему главному тренеру Руслану Ротаню. Благодаря его добросовестному и самоотверженному труду сегодняшнее достижение стало реальностью".
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Сезон 2025/2026 станет четвертым по счету еврокубковым для ФК Александрия в нашей многолетней истории. Однако главная интрига и противостояние этого сезона еще впереди. Итак, продолжаем поддерживать родную команду в новых исторических свершениях вместе и до конца. Нас ждут – новые вызовы, новые матчи и новые истории, которые мы будем писать вместе.
Европа, встречай ФК "Александрия", - говорится в сообщении клуба.
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