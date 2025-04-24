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Федорчук: В Классическом психологическое преимущество будет на стороне Динамо

Премьер-лига

Украинское классическое уже в воскресенье

Федорчук: В Классическом психологическое преимущество будет на стороне Динамо

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Известный эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями о предстоящем матче "Динамо" и "Шахтера" в 26-м туре УПЛ.

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"В последнем туре УПЛ динамовцы довольно легко победили "Оболонь", а "Шахтер", несмотря на все усилия, потерпел чувствительное поражение от "Колоса". Поэтому где-то преимущество в психологической подготовке будет на стороне киевлян. "Горняки" успеют восстановиться и подойти к битве во Львове в боевой спортивной форме. Другое дело, что в отличие от "Шахтера" киевлян будет устраивать и ничья, поэтому у них на вооружении могут быть разные тактические схемы.

Я все же, оцениваю шансы оппонентов, как 50 на 50. Что же до еще одного Классического – в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая", – сказал Федорчук.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 18:00.

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Олег Федорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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