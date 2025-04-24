Велетень признался, стимулировало ли Динамо Колос на матч с Шахтером

Лидер " Колоса " Владислав Велетень, ставший героем победы над "Шахтером" (4:2) в 25-м туре УПЛ, признался, стимулировало ли Динамо ковалевцев перед поединком против дончан.

"Честно скажу – не стимулировало. Я думаю, такого больше не будет в нашем чемпионате. Во-первых – это запрещено, а во-вторых – судя по турнирной таблице, все уже решено", – сказал Велетень.

Напомним, что после этого матча отрыв "Динамо" от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ увеличился до 10 зачетных баллов, хотя команды еще сыграют матч между собой.