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Велетень признался, стимулировало ли Динамо Колос на матч с Шахтером
Ковалевцы неожиданно обыграли горняков 4:2
koloskovalivka.com
Лидер "
"Честно скажу – не стимулировало. Я думаю, такого больше не будет в нашем чемпионате. Во-первых – это запрещено, а во-вторых – судя по турнирной таблице, все уже решено", – сказал Велетень.
Напомним, что после этого матча отрыв "Динамо" от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ увеличился до 10 зачетных баллов, хотя команды еще сыграют матч между собой.
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