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Заря – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ
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УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и "Левым берегом".
Встреча середняка и аутсайдера. "Заря" обосновалась на экваторе турнирной таблицы и, кажется, в этом районе и завершит чемпионат. В свою очередь "Левый берег" – в опасной зоне, и если не улучшит свое положение, то рискует вылететь из Высшего дивизиона. Смогут ли гости приспать хозяев? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 25 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Андрей Журба
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