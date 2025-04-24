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Заря – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Заря – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и "Левым берегом".

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Встреча середняка и аутсайдера. "Заря" обосновалась на экваторе турнирной таблицы и, кажется, в этом районе и завершит чемпионат. В свою очередь "Левый берег" – в опасной зоне, и если не улучшит свое положение, то рискует вылететь из Высшего дивизиона. Смогут ли гости приспать хозяев? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 25 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Андрей Журба

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Заря (Луганск) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим Левый берег (Киев)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Андрей Журба
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