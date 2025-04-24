Заря – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и "Левым берегом".

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Встреча середняка и аутсайдера. "Заря" обосновалась на экваторе турнирной таблицы и, кажется, в этом районе и завершит чемпионат. В свою очередь "Левый берег" – в опасной зоне, и если не улучшит свое положение, то рискует вылететь из Высшего дивизиона. Смогут ли гости приспать хозяев? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 25 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Андрей Журба