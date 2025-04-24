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Полесье заплатит 250 тысяч гривен. КДК оштрафовал ряд клубов УПЛ за различные нарушения
Полесье заплатит приличный штраф
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам 23-24 туров
- Так, "Полесье" за матч с "Карпатами" (1:1) получило штраф в 250 тысяч гривен. Из них 200 тысяч - за демонстрацию болельщиками символики дискриминационного характера и еще 50 тысяч - за использование болельщиками пиротехнических средств.
- "Черноморец" за матч с ЛНЗ (1:0) заплатит 20 тысяч штрафа за повторное несоблюдение клубом мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно проведения матча без зрителей.
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- ЛНЗ после домашнего матча с "Шахтером" (1:4) заплатит штраф в размере 20 тысяч гривен за несоблюдение клубом мер безопасности для организации матчей, а именно повторное превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.
- "Кривбасс" за матч с "Динамо" (0:2) получил штраф в размере 20 тысяч гривен 10 тысяч за превышение допустимого количества зрителей, а еще 10 тысяч – за то, что болельщик выбежал на поле.
- "Ворскла" после матча с "Полесьем" (0:2) получила штраф в размере 5 тысяч гривен за то, что главный тренер не пришел на послематчевое флэш-интервью.
- "Колос" по итогам поединка с "Левым Берегом" (2:0) получил штраф в размере 15 тысяч гривен за повторную задержку начала матча.
- Ну и игрок "Ворсклы" Антон Салабай, который получил прямую карточку в матче с "Полесьем" (0:2), получил два матча дисквалификации.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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