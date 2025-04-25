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Черноморец - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Встреча одного из аутсайдеров и середняка украинского первенства. Первое противостояние субботнего игрового дня 26-го тура родной УПЛ. Первый матч между этими коллективами в текущей кампании, который прошел во Львове, завершился ничьей - 1:1. Тогда "моряков" возглавлял еще другой Александр - Бабич. На этот же раз, хозяином поединка уже выступит команда его тезки - Кучера.

В своей истории "Черноморец" и "Рух" провели восемь официальных поединков. При этом, статистическое преимущество именно на стороне представителя города Льва - четыре победы против лишь одной у "черно-синих".

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Поединок 26-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Чорноморець "Черноморец" - "Рух" Рух состоится в субботу, 26-го апреля 2025-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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