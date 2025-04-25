Топ-24 самых дорогих трансферов украинцев между нашими клубами

Деньги в футболе – неотъемлемая часть существования клубов и системы. Без них трудно развиваться, добиваться результатов и хотя бы тренироваться без волнительных размышлений. А еще это прекрасная возможность получить готового игрока – просто заплатить определенную сумму, минуя время на подготовку, воспитание, получение опыта. С другой стороны, это возможность выиграть конкуренцию за молодого таланта, который в будущем может принести либо трофеи, либо существенно компенсировать расходы.

В этом материале собрано 24 самых дорогих трансферов украинцев между командами УПЛ/ПФЛ. Предполагаем, что конечный вариант рейтинга может отличаться, поскольку далеко не во всех трансферах раскрывались условия перехода.

Андрей Богданов

"Арсенал" → "Динамо", 1,8 млн евро (2012/13)

Воспитанник "Динамо" проявил себя в составе "канониров". Особенно он ярко выступал под руководством Леонида Кучука. Родной клуб решил дать второй шанс Андрею и оформил трансфер насыщенного лета 2012 года. Богданов не смог себя показать, тем более когда параллельно столичный гранд покупал легионеров из топ-чемпионатов.

Евгений Селин

"Ворскла" → "Динамо", 2 млн евро (2012/13)

Не сумев пробиться в первую команду "Металлиста", защитник зарекомендовал себя в Полтаве настолько, что начал получать стабильные вызовы в национальную сборную и перешел в главный клуб Киева. Евгений просто потерял время в столице, если не считать финансовой составляющей.

Николай Ищенко

"Карпаты" → "Шахтер", 2 млн евро (2008/09)

Трансфер Николая состоялся еще в конце 2000-х, но он до сих пор один из самых дорогих среди украинских защитников в рамках наших чемпионатов. После 8 лет во Львове Ищенко отправился за коллекцией трофеев в донецкий клуб, хотя редко появлялся на поле.

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Александр Пихаленок

"Днепр-1" → "Динамо", 2,5 млн евро (2024/25)

4 года в юношеских командах "Шахтера", 7 лет на контракте во взрослом коллективе и в итоге полузащитник оказался в составе принципиального соперника. Александр стартовал лучше, чем ожидалось, но травма помешала продлить яркий сезон в столице.

Александр Караваев

"Заря" → "Динамо", 2,5 млн евро (2019/20)

Еще один воспитанник "горняков", который так и не дождался своего звездного времени в донецком клубе. Зато успел поиграть в "Севастополе" и "Заре", да и в столичном гранде выглядит довольно органично, учитывая текущий уровень киевлян и их финансовые возможности.

Роман Безус

"Динамо" → "Днепр", 2,5 млн евро (2014/15)

Не первая и не последняя история о футболисте группа атаки, который не стал основным в киевской команде. "Бело-голубым" повезло – Романа удалось продать в "Днепр", когда в клубе еще проводили какие-то транзакции.

Андрей Воробей

"Шахтер" → "Днепр", 2,5 млн евро (2007/08)

Нападающий не выдержал конкуренцию с легионерами и переход "горняков" на другой уровень развития. Его результативность начала падать, а количество сыгранных матчей – уменьшаться. Впрочем, это еще не означало закат карьеры, поэтому донецкий клуб смог найти покупателя, а Воробей получил новый шанс снова засиять в Высшей лиге.

Кирилл Фесюн

"Колос" → "Шахтер", 2,7 млн ​​евро (2024/25)

Воспитанник черниговской "Юности" один из самых молодых игроков в этом рейтинге. На момент перехода к "горнякам" вратарю был 21 год. Ковалевка без Руслана Костышина отличалась вязкой игрой и надежностью в защите, а Кирилл в сезоне 2022/23 вносил значительный вклад в оборону "хлеборобов".

Илья Крупский

"Ворскла" → "Металлист 1925", 3 млн евро – инсайдерская информация (2024/25)

Перспективный защитник выбрал продолжение карьеры в амбициозном харьковском клубе. Будет ли этот выбор правильным – время покажет. Но с точки зрения финансов, что для игрока, что для многострадальной "Ворсклы", эта сделка действительно будет выгодной.

Дмитрий Ризнык

"Ворскла" → "Шахтер", 3 млн евро (2022/23)

Дмитрию совсем чуть-чуть не хватило, чтобы стать самым дорогим трансфером украинского вратаря в УПЛ. Он провел в структуре "Ворсклы" 12 лет и созрел для следующего шага.

Роман Безус

"Ворскла" → "Динамо", 3 млн евро (2012/13)

Столичная команда без проблем выделила на лидера полтавчан несколько миллионов, поскольку в то время он был одним из самых перспективных украинских футболистов.

Владимир Гоменюк

"Таврия" → "Днепр", 3 млн евро (2008/09)

"Крымский Руни" во второй половине 2000-х зажигал в "Таврии", чем обратил на себя внимание руководства днепрян. Стать основным нападающим в новой команде не удалось. После Симферополя Владимир забивал все меньше и меньше. Интересно, что 5 из 6 клубов, в которых выступал нападающий, сейчас не существуют… По крайней мере, на профи-уровне.

Максим Коваль

"Металлург" Запорожье → "Динамо", 3,1 млн евро, по другим данным – 4 млн долларов (2010/11)

В 16 лет кипер в матче против "Динамо" сохранил ворота сухими и отбил пенальти в исполнении Артема Милевского. Уже через 7 месяцев после этого поединка юный Коваль подписал контракт со столичным грандом, а в сезоне 2012/13 был даже основным вратарем.

Роман Зозуля

"Динамо" → "Днепр", 3,5 млн евро (2011/12)

На момент перехода в "Днепр" Роман был известен как бомбардир дубля динамовцев. Несмотря на низкую результативность как для центрального нападающего, Зозуля вызвал уважение болельщиков благодаря трудолюбию, заряженности на борьбу и желанию отдавать все свои силы на поле.

Константин Кравченко

"Днепр" → "Шахтер", 3,6 млн евро, но также есть данные о 5-5,5 млн евро или долларов (2007/08)

Если составлять рейтинг украинцев, упустивших свой талант, то Кравченко найдет свое место в таком списке. На заре карьеры неплохо проявил себя в родном "Днепре", но с переходом к "горнякам" в 21 год его карьера начала заканчиваться. Еще днепрян покинул со скандалом. В дальнейшем даже в "Ильичевце" проиграл конкуренцию.

Алексей Белик

"Шахтер" → "Днепр", 3,6 млн евро, по другим данным – 5,5 млн долларов (2008/09)

Более 100 000 евро – примерно в такую ​​сумму обходилось каждое появление форварда в "Днепре", поскольку он сыграл в команде около 25 матчей. Появился в клубе в один период с Владимиром Гоменюком, но также не оправдал надежд.

Александр Воловик

"Металлург" Донецк → "Шахтер", 4 млн евро (2013/14)

Учитывая, что в упомянутом летнем трансферном окне "горняки" тратили десятки миллионов на легионеров, то заплатить 4 млн за основного защитника крепкого "МетаДона" не составляло проблем. В составе "оранжево-черных" Александру сыграл считанные матчи, а позже вернулся в родное "Подолье".

Руслан Ротань

"Днепр" → "Динамо", 4,2 млн евро (2005/06)

В молодости Руслан пытался выстроить карьеру в столичном гранде. В "Динамо" видели в нем серьезное усиление, потому и не пожалели солидной суммы для тех времен. 23-летний Ротань уже сыграл более 100 матчей на взрослом уровне, выступал в еврокубках, брал медали чемпионата и кубка.

Евгений Селезнев

"Шахтер" → "Днепр", 4,5 млн евро (2009/10)

Первый приход "Царя" в клуб после продуктивного отрезка в столичном "Арсенале". Евгений принял новый вызов и стал очередным форвардом, которого "Днепр" захотел сделать главным нападающим. Именно в этой команде Селезнев демонстрировал лучшую результативность своей карьеры.

Марко Девич

"Металлист" → "Шахтер", 5 млн евро (2012)

Этот трансфер организовали для двух целей: подписание качественного футболиста с украинским паспортом, что было очень актуально для того времени, и ослабление конкурента, уже претендовавшего на борьбу за чемпионство.

Владислав Супряга

"Днепр-1" → "Динамо", 6-6,5 млн евро (2018/19)

Самый молодой футболист рейтинга подписал контракт в 18 лет, успев заявить о себе в "Днепре-1". Также это самый дорогой переход украинского игрока среди отечественных команд с 2014 года. Но стать своим в Киеве не удалось.

Марко Девич

"Шахтер" → "Металлист", 6 млн евро (2013)

Тот случай, когда футболист и команда решили не затягивать время и быстро признали, что им не по пути. Марко эффектно вернулся в Харьков и мог даже помочь выиграть чемпионство, но весной 2014-го было уже не до борьбы за золото УПЛ.

Александр Гладкий

"Шахтер" → "Днепр", 7 млн ​​евро (2010/11)

Очередная попытка "Днепра" найти забивного форварда. "Горняки" заработали на переходе 7 млн, но воспитанник харьковского футбола не прижился в днепровском клубе. Какая ирония…

Денис Олейник

"Металлист" → "Днепр", 10 млн евро (2011/12)

Один из самых неожиданных трансферов в истории чемпионата. Достойно конкурировавший с легионерами за место в составе харьковчан, Олейник решает перебраться к принципиальному сопернику. Это рекордная сумма среди трансферов украинцев между нашими клубами, которую неизвестно когда смогут превзойти.

Дорогие трансферы – это всегда об ожиданиях, шуме в СМИ, активном обсуждении между болельщиками, тревоге или скептицизме конкурентов. Одни становятся легендами клуба после таких сделок, другие просто попадают в подобные рейтинги. Но это хорошее напоминание для сегодняшних реалий, которые демонстрируют, что большие средства еще не гарантирует решения проблемы и достижения цели. Их еще нужно уметь тратить…