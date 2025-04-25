  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур продлится с 9 по 11 мая

Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 28-го тура УПЛ.

28-й тур

9 мая (пятница)

Заря - Шахтер 15:30
Полесье - Динамо 18:00

10 мая (суббота)

Ворскла - Черноморец 13:00
Оболонь - ЛНЗ 15:30
Рух - Верес 18:00

11 мая (воскресенье)

Кривбасс - Колос 13:00
Карпаты - Александрия 18:00
Ингулец - Левый Берег 15:30

По теме
yellow-arrow
Спортдир Наполи прибыл в Англию, чтобы обсудить три трансфера, в том числе и Судакова
yellow-arrow
Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Заря – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025
Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости