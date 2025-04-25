Премьер-лига
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Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
Тур продлится с 9 по 11 мая
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 28-го тура УПЛ.
28-й тур
9 мая (пятница)
Заря - Шахтер 15:30
Полесье - Динамо 18:00
10 мая (суббота)
Ворскла - Черноморец 13:00
Оболонь - ЛНЗ 15:30
Рух - Верес 18:00
11 мая (воскресенье)
Кривбасс - Колос 13:00
Карпаты - Александрия 18:00
Ингулец - Левый Берег 15:30
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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