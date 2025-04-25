Ингулец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 25 апреля "Ингулец" и "Александрия" будут открывать 26-й тур УПЛ. Поединок пройдет на стадионе "Ника" в Александрии.

Петровчане в предыдущем туре сыграли вничью с ЛНЗ (0:0), а "горожане" обыграли "Ворсклу" (3:1).

Петровская команда с 17 очками продолжает замыкать турнирную таблицу УПЛ. В то же время подопечные Руслана Ротаня ведут борьбу за чемпионство, занимая вторую строчку.

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Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 26-й тур. 25.04.2025

Александрия, КСК "Ника"

"Ингулец" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ