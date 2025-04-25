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Спортдир Наполи прибыл в Англию, чтобы обсудить три трансфера, в том числе и Судакова

Премьер-лига

Рабочий визит в Лондон

Спортдир Наполи прибыл в Англию, чтобы обсудить три трансфера, в том числе и Судакова

shakhtar.com

Новина українською

По информации AreaNapoli, спортивный директор "Наполи" Джованни Манна отправился в Лондон для решения вопросов, связанных с трансферной кампанией клуба.

"Наполи", уже почти гарантировавший себе участие в следующей Лиге чемпионов, готовится к активному лету на трансферном рынке. Визит в Англию включает как работу над потенциальными подписаниями, так и обсуждение возможных продаж. Манна намерен встретиться с представителями клубов и трансферными посредниками. Сейчас на повестке дня – три ключевые фамилии.

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Первая – Георгий Судаков. Его представители также находятся в Лондоне, а вариант с переходом в "Наполи" вновь стал актуальным. Переговоры возобновились, и сам футболист уже дал "зеленый свет", однако надо достичь согласия с "Шахтером", который хочет не менее 40 миллионов евро. Неаполитанцы пока готовы предложить 30-35 миллионов.

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Второй – Франк Замбо Ангисса. Камерунец сообщил руководству о желании покинуть клуб после завершения сезона. Среди заинтересованных – Челси". "Наполи" оценивает игрока в 20-25 миллионов евро. Третий – Виктор Осимген. Манна имеет запланированную встречу с представителями "Манчестер Юнайтед", чтобы обсудить потенциальный трансфер нападающего. Стартовая сумма – 75 миллионов евро. По имеющейся информации, "Юнайтед" пока опережает конкурентов в борьбе за нигерийца.

Добавим, что за пять туров до конца чемпионата "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество очков с первым "Интером" – 71.

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Источник:
AreaNapoli
Опубликовал: Алексей Полищук
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