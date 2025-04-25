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Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря – Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
Сегодня состоится еще один поединок 26-го тура УПЛ, в котором "Заря" примет "Левый Берег".
Луганчане в прошлом туре уступили "Кривбассу" (0:3), а "аисты" расписали ничью с "Полесьем" (1:1). Игра первого круга завершилась победой луганского клуба со счетом 2:0.
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Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 26-й тур. 25.04.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Заря" 18:00 "Левый Берег"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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