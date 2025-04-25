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Легионер Кривбасса: Вернидуб – топ-специалист, я его уважаю

Премьер-лига

Бакари Конате - о работе под руководством Юрия Вернидуба

Легионер Кривбасса: Вернидуб – топ-специалист, я его уважаю

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Малийский защитник криворожского "Кривбасса" Бакари Конате стал героем очередного выпуска FOCUS ON на клубном YouTube-канале.

- Бакари, поздравляем! Ты стал героем нашей постоянной рубрики FOCUS ON. Что ожидаешь увидеть в видео?

- Во-первых, я очень рад быть в этой рубрике. Думаю, что медийная активность клуба - это круто. Это то, что требует сосредоточенности. Интересно будет увидеть себя со стороны.

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- Все ли сегодня у тебя получалось на тренировке, как считаешь?

- Все прошло хорошо. 100-процентная концентрация, усердие, настойчивость. Это то, что мне надо на каждом занятии.

- Можешь сравнить тренировки под руководством Юрия Вернидуба и твоего последнего тренера до "Кривбасса"?

- Да, некоторые отличия есть. Вернидуб - очень хороший тренер, я его уважаю. У нас много общих интересов, мы плодотворно работаем. Юрий Николаевич - топ-специалист.

- А кто самый старательный в "Кривбассе" на тренировках, по твоему мнению?

- На первое место я бы поставил Рафу Бандейру, далее - Александр Романчук, и третий пусть будет Дмитрий Хомченовский, - сказал Конате.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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