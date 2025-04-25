Оболонь – Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Встреча команд, имеющих турнирные задания в конце сезона. "Оболонь" борется за выживание и только на 1 очко опережает зону переходных матчей. "Карпаты" удачно проводят вторую половину сезона и попытаются побороться за 4-ю позицию, которая позволит стартовать в Лиге конференций. Отставание от "Полесья" составляет всего 3 очка и львовяне попытаются опередить житомирян.

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Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Карпаты" состоится в субботу, 26 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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