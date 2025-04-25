"Всегда будет хорошей инвестицией". Экс-наставник Шахтера U-21 высказался о Судакове

Бывший главный тренер "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте оценил перспективы полузащитника "горняков" Георгия Судакова.

"Я думаю, что Судаков всегда будет хорошей инвестицией, потому что его прогресс в "Шахтере" и сборной Украины показывает, что он будет лидером в будущем. Кроме того, что он благодаря своей креативности делает разницу на поле, он имеет черту, которая не очень часто встречается у креативных игроков: стабильность выступлений на высоком уровне.

Поэтому я считаю, что в "Наполи" или в любом другом большом клубе Судаков всегда будет творческим ориентиром на службе у команды", - считает Валенте.