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"Всегда будет хорошей инвестицией". Экс-наставник Шахтера U-21 высказался о Судакове

Премьер-лига
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Мнение португальского специалиста

"Всегда будет хорошей инвестицией". Экс-наставник Шахтера U-21 высказался о Судакове

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте оценил перспективы полузащитника "горняков" Георгия Судакова.

"Я думаю, что Судаков всегда будет хорошей инвестицией, потому что его прогресс в "Шахтере" и сборной Украины показывает, что он будет лидером в будущем. Кроме того, что он благодаря своей креативности делает разницу на поле, он имеет черту, которая не очень часто встречается у креативных игроков: стабильность выступлений на высоком уровне.

Поэтому я считаю, что в "Наполи" или в любом другом большом клубе Судаков всегда будет творческим ориентиром на службе у команды", - считает Валенте.

Ранее сообщалось, что в услугах Судакова заинтересованы "Ювентус", "Наполи" и "Брентфорд". Туринский клуб, впрочем, уже сделал первое предложение "Шахтеру" относительно трансфера игрока.

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Источник:
Sportitalia
Опубликовал: Александр Бураков
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