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УПЛ. Ингулец - Александрия 0:1. Команда Ротаня остается в борьбе за чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

Стартовая игра тура

УПЛ. Ингулец - Александрия 0:1. Команда Ротаня остается в борьбе за чемпионство

Фото: ФК Олександрія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В 26-м туре УПЛ на стадионе "Ника" встречались „Ингулец“ и "Александрия". Петровский коллектив был лишь номинальным хозяином, ведь играли на родном стадионе "Александрии". Это было очередное испытание для команды Василия Кобина.

"Ингульцу" уже не было куда отступать, ведь команда занимала последнее место. Шансы спастись от прямого вылета у коллектива из Петрово все еще есть. Каждый зачетный пункт сейчас на вес золота. В прошлом туре подопечные Кобина отобрали очки у ЛНЗ и это свидетельствует о том, что легко никому против аутсайдера не будет. "Александрия" проводит свой рекордный и феноменальный сезон, уже обеспечила себе место в еврокубках. Подопечные Ротаня все еще продолжают бороться даже за чемпионство и не имели права сегодня терять очки. В стартовый состав "Александрии" вернулся Кампуш, а вот Филиппов даже в заявку не попал.

Первый опасный момент в матче произошел на 12-й минуте, когда удар Артема Козака парировал Паламарчук. Футболисты "Ингульца" отдали инициативу сопернику, но при первой возможности выбегали в контатаки. В середине первого тайма подопечные Кобина могли даже открывать счет, но Пятов не смог переиграть Ермакова. Место команд в турнирной таблице не отражало хода событий на поле. Это не была игра в одни ворота. Тем не менее, на 27-й минуте команда Руслана Ротаня все же открыла счет. Шепелеву не дали замкнуть прострел Скорко, но первым на добивании оказался Цара, который уже отправил мяч в сетку - 0:1. Через несколько минут Ковалец по сути мог уже снимать все вопросы о победителе, но попал в перекладину. Все тот же Ковалец в конце тайма упустил еще одну возможность забить, когда пробил над воротами из пределов штрафной. Во второй половине тайма преимущество "Александрии" уже было существенным, но увеличить свое преимущество номинальные гости не смогли.

В начале второго тайма с острого угла пробивал Цара, но переиграть голкипера не смог. Было заметно, что подопечные Ротаня хотят как можно скорее снять все вопросы о победителе. Мог привезти большие проблемы своей команде Ермаков, но его вовремя подстраховал Мартынюк. Мало что получалось в атаке у "Ингульца". Индивидуального мастерства все же не хватало. К тому же, соперник играл уверенно. Максимально прагматично играли футболисты "Александрии", ведь понимали цену ошибки. "Ингульцу" они ничего не давали создать и это главное.

Интрига была до последнего, но забить "Ингулец" так и не смог. В итоге, матч так и завершился победой "Александрии".

VBET Лига. 26-й тур

"Ингулец" - "Александрия" 0:1

Голы: Цара (27)

"Ингулец": Паламарчук - Катрич (Чабан, 69), Жовтенко, Дыхтярук, Свистун (Бенедюк, 60) - Лосенко - Могильный (Сад, 60), Пятов (Гаджук, 68), Волохатый, Фарасеенко (Кисленко, 82) - Пушкарев

"Александрия": Ермаков - Ндика (Мартынюк, 46), Шабанов, Кампуш, Скорко (Кравченко, 75) - Калюжный - Цара (Беляев (76), Смирный, Шепелев, Козак - Ковалец (Кулаков, 82)

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Комментарии
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same tak(Україна)
25.04.2025 в 17:39
ротань дуже везучий.але чемпіном України йому не бути.нажаль і в єврокубках нічого не світить
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Комментарии 2
same tak(Україна)
25.04.2025 в 17:39
ротань дуже везучий.але чемпіном України йому не бути.нажаль і в єврокубках нічого не світить
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2
0
ВікторовичV (Львів)
25.04.2025 в 18:07
Цілком згідний, другий тайм можна було заснути..які єврокубки..? Хіба опозоритись!
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