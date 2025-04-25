Олег Шандрук – тренер без хайпа. Почему Верес под его руководством может стать сенсацией УПЛ

В украинском футболе трудно кого-то удивить. Когда есть "Шахтер", "Динамо", амбициозная "Александрия" и прогрессирующие "Полесье" с "Карпатами". Любая победа "Вереса" воспринимается как временное явление. Однако после победы над "Зарей" (2:1) в 24-м туре и неожиданного подъема на седьмое место в таблице все чаще звучит фамилия одного человека — Олег Шандрук. Он не дает громких интервью, не бросается в бой с медиа и не строит из себя спасителя украинского футбола. Но он делает то, что не под силу многим куда более статусным тренерам — он строит команду. Тихо, системно, без хайпа.

"Статус фаворита? Сейчас мы проживаем это вместе с командой. Это верно. Нас стали бояться и уважать. Но здесь важно продолжать свою работу. Мы говорим об этом с футболистами и стараемся реально смотреть на вещи. Два подряд поражения могут все изменить. Поэтому здесь важно стабилизировать психологию. Надеюсь, мы справимся. Важно не сбавлять обороты", – заявил главный тренер.

Победа над "Зарей" в 24-м туре и звание лучшего тренера недели — не случайность. Это доказательство того, что в украинском футболе появляется новый стратег, способный вывести скромный клуб в число претендентов на еврокубки. Но что на самом деле стоит за успехами Олега Шандрука? Этот текст — не о сенсации одного тура. Это попытка разобраться, каким образом он превратил "Верес" из команды-середняка в амбициозный проект и чего стоит ждать дальше.

Кто такой Олег Шандрук? Появление новой силы

Олег Шандрук никогда не был медийным персонажем. Его карьера игрока — скромная, но добротная. Он был защитником и выступал за "Волынь", "Севастополь", "Черноморец" — клубы, где всегда требовали характера и умения бороться. Как тренер он не выстрелил резко, а прошел весь путь — от работы в структурах "Вереса" до полноценного главного тренера. В сезоне 2018/2019 команда под его руководством заняла 5-е место во Второй лиге. При том, что отставание от победителя было не таким уж и большим – 8 очков.

"Все, что выше переходных матчей, - такой была задача. Впереди ожесточенная борьба, и каждая команда, которая находится в зоне вылета, выходит на каждую игру как на последнюю. Нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы концовку сезона провести спокойнее. Но мы их еще не набрали. Текущее место хорошее и комфортное, однако задача еще не выполнена", – сказал Шандрук.

Со временем клуб метался, игра разваливались и с этим нужно было что-то делать. Именно тогда Олег Николаевич получил шанс – не как антикризисный менеджер, а как специалист, который понимал команду изнутри. Начиная с сезона 2022/2023 он не просто принял коллектив, а начал менять его ментально. Ушел страх, появилась дисциплина. А самое главное – это в раздевалке и за ее пределами заговорили о профессионализме. На поле стало видно проделанную работу, а в руководстве осознали, что речи о зоне вылета быть не должно.

Одним из преимуществ выступает возраст. Олегу Николаевичу только 42 года и это и есть та самая "новая школа". Из различных футбольных ресурсов можно узнать, что тренер предпочитает расстановку 4-2-3-1. Это не удивительно, так как насытив центр поля и переиграв оппонента именно здесь – можно смело рассчитывать на очки в матче. Но реалии футбольной жизни таковы, что в одной схеме долго не продержишься и постоянно нужно подстраиваться под соперников. Все чаще болельщики стали замечать 4-4-2 от Олега Николаевича.

Олег Шандрук не привязан к одной формации. Его сильнейшая сторона – гибкость. Он строит игру не вокруг звезд, а вокруг функционала. Центральное звено в его командах – не просто разрушители. Они – первые режиссеры атаки. Переход из обороны в атаку происходит через короткий пас, а не вынос. Фланги у "Вереса" живые – они не только обороняются, но и активно нагружаются впереди. Особенно выделяется левая сторона, где крайний защитник активно врывается за спину. При стандартах "Верес" опасен – наиграны комбинации, не просто подача в штрафную. Видно, что над этим работают. Видно руку тренера.

Победа над "Зарей": не чудо, а закономерность

24-й тур УПЛ стал определяющим. "Заря" была не в лучшей своей форме, так как после серии из 4-х победа к ряду сдала. Домашние две игры они не могли забить, хотя соперники многое позволяли на поле. "Верес" во главе с Олегом Николаевичем точно знал, за чем они приехали. Гости не отсиживались в обороне, не искали возможность получить ничью на выезде – парни играли в футбол. Классически для себя Шандрук предпочел 4-4-2 и данная схема его не подвела. Уже в первом тайме "Верес" забил 2 гола и казалось. Все шло по заведомо построенному плану.

"Что касается предстоящего матча, главное для нас – сделать работу над ошибками после прошлой игры. Заря – достаточно квалифицированный соперник, регулярно получает очки и находится в верхней части таблицы. Это точно будет интересное противостояние. Сильные стороны Зари – это игра в фазе атаки, игра на мяче. Все игроки атакующего звена заслуживают внимания. Тот же Мичин, тот же Будковский. Поэтому я бы отметил именно атакующее звено соперника", – заявил Олег Николаевич.

Грамотно выстроенная линия обороны, акцент на быстрые фланги, высокая линия давления в середине второго тайма – все это стало неожиданностью для "Зари". Выезд прошел не без проблем и в начале второго тайма (52-я минута) хозяева забили. Только главный тренер начал перестраивать игру, как случилось удаление у "Зари". Это конечно был приятный бонус для "Вереса", который продолжил выполнять свою работу монотонно и не бежать сломя голову, только потому что соперник в меньшинстве. Гости выиграли – заслуженно. И не потому что "Заря" ошибалась, а потому что "Верес" играл как команда с четким планом. И потому звание "тренер тура" – это не аванс. Это признание.

Мотивация и работа с командой

Шандрук – не мотиватор в стиле "кричать до срыва голоса". Он делает акцент на разговор. Он объясняет. Он не строит культ страха, но требует дисциплины. И это дает результат. Футболисты говорят, что с приходом нового тренера в команде изменилась атмосфера. Исчез хаос. Появилась структура. Роль каждого стала понятной. Даже запасные знают, чего от них ждут. Он создает коллектив, где футболисты растут. Это особенно важно для клуба, не способного покупать игроков за деньги. Рост должен быть внутри. И Шандрук это обеспечивает.

"Хотя я тактически недоволен. Если бы там счет не складывался, мы все равно должны концовку доигрывать. Где-то мы немного провалили. Несмотря на то, что мы с крупным счетом проиграли, благодарен команде, каждому игроку за сегодняшнюю игру. Проанализируем и будем двигаться дальше", - сказал Шандрук.

Работа с командой до матча и после прослеживается в каждом туре. Не стала исключением и встреча с донецким "Шахтером". Хоть "Верес" и был разгромлен, но Олег Николаевич не спешит обвинять отдельно взятых футболистов или же всецело коллектив. Соперник был действительно сложным и мотивированным. Главное, что у гостей были попытки и старания исправить ситуацию и переломить ход матча.

"Ход событий так складывался, что счет мог быть другим. Достаточное количество голевых моментов, даже острых моментов, которые могли бы быть более эффективными. На концовку нас не хватило. Я могу это связывать с заменами. Понимаем, какие есть у "Шахтера", а какие у нас. Более того, хотели отыграться после пропущенного мяча, где-то открывались. Для "Шахтера", для быстрых техничных игроков, это то пространство, которое они использовали", - сказал главный тренер.

Что ждать от "Вереса"?

Сейчас команда на седьмом месте. До еврокубков – рукой подать. Но Шандрук не будет жертвовать системой ради одной строчки в таблице. Он строит клуб на фундаменте. Есть риски – летом могут уйти лидеры. Клуб открыт к предложениям. Но если сохранить костяк и провести точечную селекцию (да, без денег — но с умом), "Верес" станет еще сильнее. Это не вспышка. Это не случай. Это проект и он растет. Вся футбольная общественность еще с момента выхода из зимней паузы понимала куда движется команда и главное, что она в надежных руках:

"Я понимаю, что всем хочется помечтать о чем-то большем. Это все подогревается болельщиками, руководством клуба. На сегодня стоит четкая задача. Два года Верес доводил ситуацию до переходных матчей. Сейчас надо остаться в УПЛ без плей-офф. Чем быстрее мы это сделаем, тем психологически команда сможет окрепнуть, чтобы спокойно смотреть в будущее", – заявил Олег Николаевич.

По словам главного тренера команда уже выполнила поставленную задачу и после победы над "Зарей". Сейчас "Верес" планирует не просесть относительно текущего уровня. Но ведь болельщики все видят и математически понимают, что есть шанс на еврокубки. Потому как прогресс видно невооруженным взглядом. И самое главное в этой ситуации – это позиция Олега Николаевича. Он реалист и прекрасно понимает результат всех этих предстоящих встреч. Так уж сложилось, что украинские команды явно проседают на евроарене, даже когда выступают на стадии квалификации.

"Побороться за еврокубки? Конечно, мы это можем. Но я не хочу об этом говорить. Если мы выйдем в еврокубки, встанет вопрос – для чего? Просто, чтобы поднять планку еще выше? Я сторонник постепенного прогресса. Мы открытый к предложениям клуб, можем потерять кого-то летом. Нужна качественная селекция, а мы не берем игроков за деньги. Поэтому, это все не ко времени. У нас сейчас задача – играть на победу в каждом матче", – цитирует Шандрука официальный сайт команды.

Новый тип тренера для УПЛ

Олег Шандрук – тренер новой волны. Это стратег, который уважает дисциплину, верит в системный подход и знает, как делать команду сильной, не имея бюджета. Украинскому футболу давно не хватало именно таких специалистов. Тех, кто думает на несколько шагов вперед, кто не боится ответственности, кто работает на результат – без лишнего шума. Именно поэтому его стоит запомнить. Потому что в "Вересе" сегодня не просто новый тренер. Там — новый курс. И ведет его человек, который знает, куда идти.

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Цифры – лучший способ отделить мнение от факта. До прихода Олега Шандрука "Верес" был командой без лица. Среднее количество ударов по воротам выросло с 8,1 до 11,4, а владение мячом стабилизировалось на уровне 48–52%, что для такого уровня команды – показатель зрелости. Важно и другое: "Верес" перестал сыпаться в концовках. Если раньше клуб часто терял очки на последних минутах, то теперь команда доигрывает матчи дисциплинированно, концентрировано, с максимальной самоотдачей.

У большинства клубов, находящихся вне топ-6, модель игры строится по схеме: "обороняемся всей командой, бежим в контратаку, надеемся на ошибку соперника". У Олега Николаевича другая логика. Он предлагает структурный футбол, где у команды есть план "А" и "В". При 0:0 "Верес" не боится прессинговать – даже на половине соперника. Не тушуется, не закрывается, а пытается забить. При 1:0 команда умеет садиться, перекрывать зоны и вязать игру в центре. Это зрелость и говорит о ментальном росте. "Верес" играет как команда, которая понимает свою силу. Даже если в заявке нет "миллионеров", на поле есть коллектив, знающий свои сильные стороны. Шандрук внес в команду культуру игры. А в УПЛ это большая редкость.