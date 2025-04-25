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Легионер Ворсклы готовится покинуть клуб из-за войны

Премьер-лига
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Распространенная причина

Легионер Ворсклы готовится покинуть клуб из-за войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у "Эредиано" костариканский защитник Фернан Фаэррон не намерен продолжать выступления за "Ворсклу" после окончания сезона.

По информации Sport.ua, 24-летний футболист планирует как можно скорее покинуть Украину из-за непрекращающихся обстрелов гражданских объектов со стороны России в течение полномасштабной войны.

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Отмечается, что Фернан не заинтересован в подписании полноценного контракта с "Ворсклой", несмотря на наличие в арендном соглашении опции выкупа.

Напомним, что Фаэррон присоединился к "Ворскле" в начале февраля, и с того момента провел за полтавский клуб два матча.

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Ворскла (Полтава) Украина Коста-Рика война с россией Фернан Фаэррон
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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