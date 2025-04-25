Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан

ФИФА наложила трансферный бан на "Ворсклу". Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что трансферный бан был наложен на полтавский клуб в начале апреля. Запрет на переход новых игроков распространяется на три трансферных окна.

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Причина принятия такого решения пока неизвестна.

Сейчас "Ворскла" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.