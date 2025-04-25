Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера

В воскресенье, 27-го апреля, футбольную Украину ожидает противостояние двух сильнейших команд страны – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Однако, заглядывая в турнирную таблицу, нет уже той изюминки, которая была в матче второй половины прошлого чемпионата. В той ситуации шансы действительно были почти 50 на 50. В воскресном же матче, даже рассматривая теоретическую победу "горняков", вероятность дальнейшего претендования на пьедестал будет, но не серьезная, тем более Марино Пушич четко выразился, что команда борется с "Александрией" за второе место, а сам, кажется, полностью сконцентрировался то ли на финале Кубка Украины, то ли на своем предстоящем увольнении, которое кажется неизбежным.

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Станет ли оно еще неизбежнее после проигрыша в матче уик-энда? Да, но похоже, что финал Кубка будет более значимым для нидерландского наставника и его тренерского штаба. С другой стороны, если “Александрия” возьмет свои зачетные баллы в этом туре, историческое второе место будет как никогда близко, и пренебрегать такой возможностью Руслан Ротань себе не позволит. Поэтому, первый "матч жизни" у Пушича – в воскресенье.

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Глобальные процессы будут запущены летом, тогда начнется самое интересное. В последние два года (еще при Йовичевиче) болельщики оранжево-черных надеялись, что легенда клуба Дарио Срна в будущем возглавит клуб как главный тренер. Все эти новости создавала пресса и много разных футбольных экспертов, и "на выходе" мы все были почти уверены, что Срну реально готовят к тренерству. Однако так ли это было на самом деле? Шанс, который мог получить Дарио (и кажется, тогда все уже успели сказать: "его время настало"), был после увольнения Патрика ван Леувена, но, возглавив команду на полтора матча, клуб в конце концов сделал выбор в пользу Марино Пушича. Ситуация, которая разворачивается с весны этого года, несколько похожа: многие ожидают прихода на "тренерский мостик" хорвата и не воспринимают других кандидатов. Новости о Руслане Ротане, возможно, и правдивы, но только в той плоскости, где говорится о симпатии и уважении, а не о реальной заинтересованности как в будущем "коуче". Смена вектора — это очень не “по-шахтерски”, поэтому в этом плане сплетни о заинтересованности в услугах Арды Турана звучат более правдоподобно.

"Шахтер" - "Динамо". 27.04.2025. 18:00. Львов. "Арена Львов"

Что касается "Динамо", вы удивитесь, но киевлянам победа в этом матче может быть нужнее, и сейчас речь не идет об обеспечении себе чемпионства. Речь идет о важности доказывания себе, что клуб достоин называться лучшим в стране. Потому что, откровенно говоря, во всех последних матчах "классического" ощущалось преимущество со стороны донецкого клуба, а последняя победа бело-синих датирована далёким 2021-м годом. Даже на послематчевой пресс-конференции полуфинального матча Кубка Украины главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур сказал, что его команда проиграла сильнейшей команде страны, подчеркивая, что, как это ни странно, но "Шахтер" в личной дуэли может быть сильнее "Динамо", и не важно, какое место занимают дончане. "Горняки" полностью контролировали чемпионат в последние сезоны, и в случае победы в грядущем матче будут стыдить киевлян перед собственными фанатами и всей страной. Потому что чемпионство должно добываться в матчах такого уровня, если нет, вероятно, бело-синим вспомнят и Лигу Европы в этом сезоне, сборникам вспомнят матчи национальной команды и прочее.

Даже если "Динамо" выиграет, математически оно не обеспечит себе чемпионства именно по итогам этого тура. В лучшем для киевлян случае преимущество над "Александрией" составит девять очков, а впереди еще четыре тура. Однако очень важный нюанс прежде всего с психологической точки зрения – "Динамо", победив "Шахтер", может лишить "горняков" даже теоретических шансов на первое место, а значит – и на Лигу чемпионов.

Это может быть вестником перестройки глобального масштаба для "Шахтера". Вдумайтесь только – донецкий клуб находится в одном шаге от того, чтобы впервые после сезона 1999/00 не участвовать в Лиге чемпионов. Речь не о групповом/основном этапе турнира, а вообще об участии в Лиге чемпионов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Шахтер" - "Динамо": победа "Шахтера" - 2.18; ничья - 3.37; победа "Динамо" - 3.23. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

25 лет "Шахтер" неизменно был частью элиты европейского футбола, а здесь будет "светить" максимум Лига Европы. К слову, по сценарию борьбы в УПЛ и она для "Шахтера" была бы под вопросом, но есть финал Кубка, победа в котором выведет "горняков" во второй по рангу европейский турнир независимо от места в чемпионате. Но ведь Лиги чемпионов уже не будет. И очень символично, что именно в матче с "Динам"» могут растаять даже теоретические шансы. Киевляне живут предвкушением приструнить своего извечного антагониста.