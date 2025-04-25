Дерби Кировоградщины. Известны стартовые составы на матч Ингулец - Александрия

Сегодня, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги, на стадионе "Ника" номинальный хозяин "Ингулец" примет "Александрию". Начало встречи - в 15:30 по Киеву.

Главные тренеры обеих команд выставили на поединок следующие составы:

"Ингулец": Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Пушкарев