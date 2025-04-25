Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерби Кировоградщины. Известны стартовые составы на матч Ингулец - Александрия
Аутсайдер против одного из лидеров
Фото: ФК Олександрія
Сегодня, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги, на стадионе "Ника" номинальный хозяин "Ингулец" примет "Александрию". Начало встречи - в 15:30 по Киеву.
Главные тренеры обеих команд выставили на поединок следующие составы:
"Ингулец": Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Пушкарев
"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампуш, Шабанов, Ндика - Калюжный, Смирный, Шепелев, Козак, Цара - Филиппов
Следить за ходом игры можно будет в
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО