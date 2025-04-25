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Дерби Кировоградщины. Известны стартовые составы на матч Ингулец - Александрия

Премьер-лига
Обновлено

Аутсайдер против одного из лидеров

Дерби Кировоградщины. Известны стартовые составы на матч Ингулец - Александрия

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Сегодня, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги, на стадионе "Ника" номинальный хозяин "Ингулец" примет "Александрию". Начало встречи - в 15:30 по Киеву.

Главные тренеры обеих команд выставили на поединок следующие составы:

"Ингулец": Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Пушкарев

"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампуш, Шабанов, Ндика - Калюжный, Смирный, Шепелев, Козак, Цара - Филиппов

Следить за ходом игры можно будет в матч центре UA-Футбол.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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