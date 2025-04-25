Тренер Руха высказался о матче с Черноморцем

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев дал комментарий перед матчем против "Черноморца".

"Мы в обычном режиме готовимся к игре с "Черноморцем". В то же время понимаем, что это будет непростой для нас матч. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, одесситы будут очень мотивированы, тем более что для них это будет домашний поединок.

Стратегия "Руха" — доверие к своей молодежи. Поэтому с нами тренируются воспитанники академии, игроки команды U-19 и "Руха-2". Да, мы еще не решили все свои турнирные задачи, но, возможно, кто-то из этих футболистов получит шанс проявить себя в заключительных матчах сезона. Поэтому вероятно, молодые игроки получат опыт выступлений в Премьер-лиге. Только играя в таких поединках эти юные футболисты смогут качественно прогрессировать".