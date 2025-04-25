Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов лаконично прокомментировал новость о трансферном бане Ворсклы
Подробности расскажет кто-то другой
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов неоднозначно отреагировал на
"Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо", - сказал он в комментарии "Украинскому футболу“.
Напомним, запрет на переход новых игроков для "Ворсклы" распространяется на три следующих трансферных окна.
В воскресенье, 27 апреля, подопечные Максимова будут принимать "Верес" в рамках 26-го тура чемпионата Украины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000