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Максимов лаконично прокомментировал новость о трансферном бане Ворсклы

Премьер-лига

Подробности расскажет кто-то другой

Максимов лаконично прокомментировал новость о трансферном бане Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов неоднозначно отреагировал на информацию о трансферном бане от ФИФА для своей команды.

"Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо", - сказал он в комментарии "Украинскому футболу“.

Напомним, запрет на переход новых игроков для "Ворсклы" распространяется на три следующих трансферных окна.

В воскресенье, 27 апреля, подопечные Максимова будут принимать "Верес" в рамках 26-го тура чемпионата Украины.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФИФА трансферный бан
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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