Максимов лаконично прокомментировал новость о трансферном бане Ворсклы

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов неоднозначно отреагировал на информацию о трансферном бане от ФИФА для своей команды.

"Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо", - сказал он в комментарии "Украинскому футболу“.

Напомним, запрет на переход новых игроков для "Ворсклы" распространяется на три следующих трансферных окна.

В воскресенье, 27 апреля, подопечные Максимова будут принимать "Верес" в рамках 26-го тура чемпионата Украины.