Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова Цара. Александрия открыла счет в дерби с Ингульцом. ВИДЕО
Команда Ротаня выходит вперед
Олександрія
Календарь 26-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Ингулец" в номинально домашнем матче принимает "Александрию".
Команда Ротаня владела некоторым преимущество, хотя и без обилия моментов и все-таки на 26-й минуте забила – Цара оказался в нужном месте в нужное время и подсуетился после прострела с фланга. 1:0 для Ротаня.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000