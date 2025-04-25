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Снова Цара. Александрия открыла счет в дерби с Ингульцом. ВИДЕО

Премьер-лига

Команда Ротаня выходит вперед

Снова Цара. Александрия открыла счет в дерби с Ингульцом. ВИДЕО

Олександрія

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 26-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Ингулец" в номинально домашнем матче принимает "Александрию".

Команда Ротаня владела некоторым преимущество, хотя и без обилия моментов и все-таки на 26-й минуте забила – Цара оказался в нужном месте в нужное время и подсуетился после прострела с фланга. 1:0 для Ротаня.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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