  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мужики против аистов. Известны стартовые составы на матч Заря - Левый Берег

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужики против аистов. Известны стартовые составы на матч Заря - Левый Берег

Премьер-лига

Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени

Мужики против аистов. Известны стартовые составы на матч Заря - Левый Берег

УПЛ

Новина українською

Луганская "Заря" встретится с "Левым берегом" стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в матче 26-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Известны стартовые составы обеих команд.

"Заря": Сапутин — Вантух, Дрышлюк, А. Джордан, Тронтель — Мичин, Попара, Кораблин — Яцык, Будковский, Антюх

"Левый берег": Механов — Шаповал, Якимов, Семенов, Астахов — Банада, Косовский, Приходько — Шастал, Сухоручко, Синица

До этого матча "Заря", имея в своем активе 32 очка, находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, а "Левый берег" занимает 13-е место, набрав лишь 23 зачетных балла.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало игры — в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.

По теме
yellow-arrow
Ротань в своем стиле. Ингулец - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком
yellow-arrow
Заря – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ
Заря (Луганск) УПЛ Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости