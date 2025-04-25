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Мужики против аистов. Известны стартовые составы на матч Заря - Левый Берег
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
УПЛ
Луганская "Заря" встретится с "Левым берегом" стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в матче 26-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Известны стартовые составы обеих команд.
"Заря": Сапутин — Вантух, Дрышлюк, А. Джордан, Тронтель — Мичин, Попара, Кораблин — Яцык, Будковский, Антюх
"Левый берег": Механов — Шаповал, Якимов, Семенов, Астахов — Банада, Косовский, Приходько — Шастал, Сухоручко, Синица
До этого матча "Заря", имея в своем активе 32 очка, находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, а "Левый берег" занимает 13-е место, набрав лишь 23 зачетных балла.
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Начало игры — в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.
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