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Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком

Премьер-лига
Обновлено

Тренерский штаб на Андрея Тотовицкого не рассчитывает

Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" не собирается продлевать контракт с 32-летним полузащитником Андреем Тотовицким. Тренерский штаб "горняков" не рассчитывает на футболиста.

Контракт Тотовицкого с клубом заканчивается по окончанию текущего сезона, после чего он получит статус свободного агента.

Напомним, что в феврале 2025 года футболист восстановился после повреждения и сначала тренировался с "Шахтером" U-17, а сейчас находится в расположении команды U-19.

В начале кампании 2024/25 Тотовицкий был на сборах с "Колосом", однако получил травму и клуб из Ковалевки принял решение отказаться от аренды.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в "Колосе" – тогда провел шесть матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи.

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Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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