Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком
Тренерский штаб на Андрея Тотовицкого не рассчитывает
Фото: ФК Шахтер
"
Контракт Тотовицкого с клубом заканчивается по окончанию текущего сезона, после чего он получит статус свободного агента.
Напомним, что в феврале 2025 года футболист восстановился после повреждения и сначала тренировался с "Шахтером" U-17, а сейчас находится в расположении команды U-19.
В начале кампании 2024/25 Тотовицкий был на сборах с "Колосом", однако получил травму и клуб из Ковалевки принял решение отказаться от аренды.
Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в "Колосе" – тогда провел шесть матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира