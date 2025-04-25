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Не были фаворитами в начале турнира. Команда УПЛ сенсационно гарантировала себе медали
Исторический день для команды Руслана Ротаня
Фото: ФК Олександрія
В рамках 26-го тура УПЛ в формально гостевом матче против "Ингульца" "Александрия" одержала победу со счетом 1:0. Команда набрала уже 60 очков, что гарантирует ей попадание в топ-3 турнирной таблицы.
"Александрия" может занять как первое, так и третье место... Ее текущая позиция – вторая. Но точно команда Руслана Ротаня уже не останется без медалей.
Также такой результат означает, что в следующем сезоне "Александрия" будет представлять Украину в еврокубках. По состоянию на сейчас возможен выход в любой из трех европейских турниров – Лигу чемпионов, Лигу Европы или Лигу конференций.
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До конца сезона "Александрия" проведет еще четыре поединка.
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