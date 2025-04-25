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Заря до конца сезона теряет вингера - он сломал палец

Премьер-лига
Обновлено

Владислав Вакула ляжет под нож хирургов

Заря до конца сезона теряет вингера - он сломал палец

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Вингер "Зари" Владислав Вакула из-за травмы выбыл до конца сезона.

Как сообщает УПЛ ТВ со ссылкой на источники в клубе, Вакула сломал палец, вследствие чего ему теперь понадобится операция.

Таким образом, хавбек в этом сезоне точно не сыграет.

Напомним, что 25-летний вингер в текущем сезоне сыграл за "Зарю" 10 матчей без результативных действий.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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