Заря до конца сезона теряет вингера - он сломал палец

Вингер " Зари " Владислав Вакула из-за травмы выбыл до конца сезона.

Как сообщает УПЛ ТВ со ссылкой на источники в клубе, Вакула сломал палец, вследствие чего ему теперь понадобится операция.

Таким образом, хавбек в этом сезоне точно не сыграет.

Напомним, что 25-летний вингер в текущем сезоне сыграл за "Зарю" 10 матчей без результативных действий.