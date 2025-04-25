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Заря до конца сезона теряет вингера - он сломал палец
Владислав Вакула ляжет под нож хирургов
Фото: ФК Зоря Луганськ
Вингер "
Как сообщает УПЛ ТВ со ссылкой на источники в клубе, Вакула сломал палец, вследствие чего ему теперь понадобится операция.
Таким образом, хавбек в этом сезоне точно не сыграет.
Напомним, что 25-летний вингер в текущем сезоне сыграл за "Зарю" 10 матчей без результативных действий.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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