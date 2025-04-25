Мэтр в Донецке. Как Валерий Лобановский играл за Шахтер

История знает достаточно примеров взаимосвязей между “Динамо” и “Шахтером”. От многих веет скандальным душком — взять хотя бы Жуниора Мораеса, который сначала дрался с Дарио Срной, а потом в составе “оранжево-черных” успешно брал трофеи. Или шокирующее появление Мирчи Луческу у руля киевлян летом 2020-го — такой поворот событий не увидишь даже в самом остросюжетном голливудском триллере.

Когда кто-то укажет “а как это сам Лобановский представлял интересы “горняков”?”, не стоит искать предательский триггер. По состоянию на конец 1960-х, когда произошел соответствующий эпизод, Киев прежде всего соревновался с Москвой и поддерживал сдержанно теплые отношения с остальными украинскими клубами. В том, что “Динамо” отказалось от услуг Полковника, виноват исключительно он сам. И вот это уже интересно.

Костяшка домино, в дальнейшем приведшая в “Шахтер”

Не секрет, что Лобановский сформировал напряженные отношения с Виктором Масловым. Тогдашняя промосковская пресса пыталась раздуть очаг конфликта и писала о персональной неприязни, в частности, в быту. Впрочем, это лишь выдумки журналистов — тренер и его звездный подопечный ни разу не вышли за пределы рабочей плоскости.

Валерий Васильевич всегда имел мнение по тому или иному поводу, спорил и этим фактически подрывал авторитет “Деда”. “Деда”, который вообще-то не был мальчиком для битья и очень грамотно разбирался в тактических нюансах — есть немало свидетельств, что именно он придумал схему 4-4-2, воплотил это чуть раньше, чем вооружившийся ею Альф Рэмзи, в итоге выигравший ЧМ-1966.

ВВЛ, проверенный полуфиналом Лиги чемпионов, стопроцентно отказался бы от себя в роли футболиста. Маслов настаивал на развитии зонального принципа, стремился видеть более активное подключение всех звеньев и интенсивную пасовую культуру. Лобан же налегал на индивидуальные качества, чем радовал разве что трибуны — потому что вот в технической зоне наблюдалось метание молний.

“Валерий был очень упрямый, не хотел играть в пас, старался самостоятельно решить эпизод. Несмотря на индивидуальное мастерство Лобановского — хитроумную обводку, финты, манеру закрывать мяч корпусом, соперники постепенно изучили его и начали все чаще выигрывать единоборства, действуя при необходимости вдвоем или даже втроем. Когда “Динамо” возглавил Маслов, он взялся подбирать себе исполнителей под систему 4-4-2. Лобановский не сошелся во взглядах и ушел”, — рассказал Василий Турянчик.

Это же подтвердил Олег Базилевич, который после ухода Лобановского также вскоре покинул команду: “Просто пришел день, когда Маслов решил, что я ему больше не нужен. У него было свое видение игры, и он создавал такую модель, в которую я не вписывался. С Лобановским произошла та же история. Никаких там “не сошлись характерами” не было. Не подошел Маслову Лобановский, а подошел Хмельницкий — вот вам одна замена. Не подошел Базилевич, а подошел Поркуян — вот вам вторая замена. И не было никаких скандалов. Так решил Маслов, и точка”.

Валерий Васильевич отправился на скамейку запасных, затем — в дубль, а дальше — на отчисление. Базилевича, как идейного товарища и едва ли не единственного партнера, которому ВВЛ охотно отдавал передачи, ждала аналогичная процедура — после оба воссоединились в “Черноморце” и перебрались в “Шахтер”.

С течением времени можно смело сказать, что “Дед” оказался прав — хотя бы потому, что после 1964-го, с момента прощания с будущим Мэтром, оформил три чемпионства и два кубка Советского Союза. Чем доказывать свою правоту, как не результатами?

Лобановский влюбил в себя Донецк и ликвидировал “Динамо”

В Донецк ВВЛ приехал транзитом через “Черноморец” — откликнулся на приглашение хорошо знакомого Юрия Войнова, которого в Одессу перебросила “партия”. В течение 1965-66 годов нападающий провел 62 поединка, отметился 20 голами, но не продемонстрировал прежнего запала. Скучал по столице и бессознательно готовился стать коучем — обложился учебниками, много записывал и вел диспуты с Базилевичем.

А еще терпел нападки со стороны СМИ — критика, где поднимался вопрос нарциссизма (футболиста частенько величали Балериной, хотя не всегда вкладывали в смысл филигранную технику), сыпалась отовсюду. Газетчики требовали большей вовлеченности в коллектив, игры на него, не стеснялись характеристики “бремя” или “тормоз”. Валерий Васильевич плюнул, и о напряженности в рядах “моряков” узнали в “Шахтере”.

Забегая вперед, скажем — союз не сложился так, как этого бы хотелось.

Мы привыкли оценивать Мэтра сквозь призму его менеджерских достижений, вспоминать с уважением, но давайте честно: Лобановский обладал огромным потенциалом, мог превратиться во фронтмена своего поколения, но вследствие слепого эгоизма был справедливо наказан. Примечательно, что с завершением карьеры и вызовом, принятым от “Днепра”, Полковник примерил роль Маслова, причем действовал с куда большей жесткостью и придирчивостью к деталям. Люди теряли сознание на тренировках, не выдерживали нагрузок, а на возражения прозвучала ключевая фраза: “Тогда я был игроком. А сейчас — тренер”.

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Но к этому еще надо дойти. Потому что вот в стане “оранжево-черных” ВВЛ, пусть и с конспектами на руках, взялся постепенно и бесцеремонно разрушать имидж, — на этот раз, — Олега Ошенкова. Последний прекрасно понимал, с кем имел дело — руководил “Динамо” с 1951-го по 1956-й (еще случился сумбурный период в 1959-м), он же заметил 19-летнего парня в дубле и подпустил к первой команде. Да, талантливого, да, сообразительного, но острого на язык, с явными бунтарскими нотками.

Прибыв весной 1967-го, нападающий (что интересно, прикрепленный к “Макеевуглю”; в СССР профессия “футболист” не носила официальный статус, все воспринимались любителями, поэтому на бумаге “работали” в основном на предприятиях), не сразу совершил саботаж. Следил за Олегом Александровичем, оценивал, тренировался, в этом аспекте изредка давал советы партнерам.

“Профессионал до мозга костей. К каждому матчу готовился самостоятельно, по своему расписанию, а вместе с ним и Базилевич. Их статус был таков, что они могли демонстрировать свое “я”. За это их выпроводили из Киева”, — вспомнил Юрий Дегтерев, знаменитый вратарь “горняков”.

О'кей, Валерий Васильевич — такой непослушный, зачем же его тогда звать? Все просто: бешеная популярность в народе, дополнение в виде Базилевича, признание индивидуальных скиллов, желание “Шахтера” повыситься в турнирной таблице. В 1966-м дончане ограничились десятой строчкой, а уже в следующем году, в присутствии Лобана продвинулись вверх — стали шестыми, причем остановились в трех очках от бронзы и еврокубков.

Действительно ли Мэтр произвел хороший эффект? Вполне. Попытался вернуть “Шахтер” в чувство во встрече, проигранной московскому “Динамо” (1:4), вместе с Базилевичем спас от поражения с “Торпедо” Кутаиси (2:2), положил победный штрафной тбилисскому “Динамо” на выезде (2:1). Сюда же запишем результативные действия против “Кайрата”, “Нефтяника” из Баку (современный “Нефтчи”), московских “Торпедо” и ЦСКА (дубль). И это все — в дебютной для себя кампании.

Владимир Ткаченко, массажист клуба: “В Донецке Лобановский буквально за сезон завоевал любовь болельщиков. Помню один эпизод. Играли домашний матч с московским “Динамо”. Лобановский накануне травмировался — потянул заднюю группу мышц, но на игру пришел, сидел на скамейке запасных. Фанаты начали скандировать на весь стадион: “Лобановского!”. Шумели ого-го! Очень настойчиво призывали Ошенкова выпустить Валеру на поле. Тренер был вынужден позвать судью-информатора, попросил его объявить, что в связи с травмой Лобановский сыграть не может. Только после этого народ успокоился”.

Особое значение имел поединок с киевлянами. В апреле 1967-го “Шахтер” безапелляционно спасовал 0:3, однако во втором круге тщательнее подготовился и в августе красиво поквитался 2:1. Два забросил Базилевич, однако страсти кипели и вокруг ВВЛ — слишком грубая опека со стороны Йожефа Сабо едва не закончилась травмой; собралась толпа, начались разборки, и в водоворот бросился сам Ошенков.

Отметим, что специалист накануне консультировался у Лобановского — как лучше противостоять Маслову? Последовал ответ: нейтрализовать Сабо и Владимира Мунтяна, как ключевых двигателей в среднем звене. Базилевич кивнул головой: “Мы с Валерием выдвинули предложение: при потере мяча игроки “Шахтера” немедленно переходят к тесной персональной опеке полузащитников “Динамо”, что позволяло воплотить уровень функциональной готовности нашей команды. Игра показала: мы с Лобановским уже можем самостоятельно генерировать продуктивный тренерский замысел”.

Взрыв бомбы замедленного действия и ржавчина, проедающая коллектив

Если бы “оранжево-черные” продолжили набирать положительный темп, то, возможно, все бы обошлось. Но коллектив плохо вошел в розыгрыш 1969-го — не нашел аргументов против “Зенита” (0:2) и после выдал три ничьи подряд — с минским и киевским “Динамо”, а также “Черноморцем” (выручил Лобановский — сделал 1:1).

Проигрыш луганской “Заре”, серия провалов в мае-июне стремительно опустила дончан на десятую строчку. ВВЛ кипел и не скрывал эмоций — встал во время одной из установок и ее покинул под споры с Ошенковым; критика вылилась за пределы раздевалки и попала на передовицы:

"Я недоволен положением дел в команде. Играть так, как мы играем, дальше нельзя. Мне противен антифутбол. А то, во что мы играем, и называется антифутболом. Потому что рассчитывать на удачу, на случай в современном футболе нельзя. Надо найти четкое распределение между атакой и обороной, никем не пренебрегая. Надо создавать ансамбль, коллектив единомышленников, подчиняющихся одной игровой идее. Я давно говорю, пусть кому-то это будет обидно слышать, что в нашей команде неправильный подбор игроков”.

Вроде бы сообщение и наделено смыслом. Хотя здесь Валерий Васильевич на самом деле пересек черту допустимого: во-первых, вынес в информационную плоскость скелеты из шкафа, во-вторых, ответственность за результат несет главный и только главный тренер — ни один исполнитель, каким бы он ни был, не имеет права поступать вот так. В-третьих, Лобановский, утверждая о единомышленниках, всегда хотел, чтобы исповедовали ЕГО ФУТБОЛ. Учитывая то, что Ошенков объяснил свою позицию кадровыми трудностями, невозможностью доукомплектовать состав, указал на травмы и в конце концов остался в Донецке, поступок Полковника мерзкий, низменный и неспортивный. И от этого неприятное послевкусие.

14 июля 1968-го Лобановский, как выяснилось, появился в последнем матче за “Шахтер” — старался помочь, однако московское “Динамо” было ловчее и зафиксировало 2:0 в свою пользу. Что дальше? Собрание команды и решение: избавиться. И это после 16 голов в 53 матчах.

К тому же это было обставлено поистине мастерски: как ВВЛ предпринял атаку через журналистов, так же ответили и люди, причастные к верхушке “Шахтера”. Не поверите, назвали ржавчиной (это еще и такой тонкий намек на рыжий цвет волос игрока), проедающей коллектив.

“С приходом в команду Лобановскому были выданы все условия для творческого роста. Однако он неправильно понял к себе хорошее отношение. Высокомерие, тщеславие, пренебрежительное отношение к своим товарищам изнутри подрывали коллектив, расшатывали в нем моральные основы. Успехи “Шахтера”, а их было не так уж и много, Лобановский относил только на свой счет, а в неудачах, как правило, обвинял всю команду, только не себя”.

После такой “рекомендации” — никакой речи о налаживании отношений. “Накипело как с одной, так и с другой стороны. Валерий Васильевич постоянно вмешивался в процесс — постоянно спорил с Ошенковым, предлагал свою тактику на установке. Начинал тираду, и Базилю приходилось гасить страсти между другом и Ошенковым. Ошенков объяснил руководству, что так продолжаться не может. Говорил — или Лобан пусть уже тренирует, или пусть уходит. Нашла коса на камень. Лобан называл игру “Шахтера” антифутболом, утверждал, что в команде неправильный подбор исполнителей. Сгоряча так и ушел из футбола”, — добавил Дегтерев.

Финальный штрих, который побудил уйти из профессии в двадцать девять — травмы. “В последнее время он играл уже на морально-волевых. Видно, что ему давалось тяжеловато. Он не любил кроссы, говорил Ошенкову, что нет смысла заниматься ненужной беготней. Но самое интересное, что когда Лобановский стал тренером, а мы тренировались на сборах с “Днепром”, он давал такие нагрузки, что терялось сознание!” — тот же Дегтерев.

А еще, когда Лобановский стал тренером, то дал понять: и Маслов, и Ошенков были правы. А еще, когда Лобановский стал тренером, то сказал: “Тренер является творческой личностью и имеет право на ошибку”.

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