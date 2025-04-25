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Спортдир Александрии Телько: В матче Шахтер – Динамо буду болеть за горняков
Потому что Иван Телько ставит "самые амбициозные цели"
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Спортивный директор "
– Целый день обсуждаем историю с будущим классическим "Шахтер" – "Динамо". В контексте "Александрии" вас спросим. За кого "Александрия" будет болеть в этом матче? За то, чтобы подтянуться поближе к "Динамо", чтобы киевляне потеряли очки или все же, чтобы защитить 2-е место, чтобы "Шахтер" потерял?
– Давайте скажу лично за себя, чтобы не отвечать за всю "Александрию". Лично я в этом матче буду болеть все же за победу "Шахтера", потому что я ставлю самые амбициозные цели. Я надеюсь на то, что мы сможем.
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– Насколько вы могли думать об этих целях на старте сезона?
– Перед первым матчем против ЛНЗ в начале сезона я фактически анонсировал возможный выход "Александрии" в еврокубки. Я действительно в это верил с самого начала, потому что я считаю, что этот набор игроков, который мы имеем, с этим тренерским штабом способен на высокие победы.
Уже во время сезона, когда удавалось получать результаты, то приходило понимание, что все же это реально и возможно, но хочу подчеркнуть, что финишная прямая впереди. Мы имеем 4 сверхважных матча. Именно поэтому я не хотел бы давать преждевременных выводов или резюмировать этот сезон.
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