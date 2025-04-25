Не Антюх, а ван Бастен. Заря суперголом открыла счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Левый Берег".

Луганчане были активнее в атаке в первом тайме и таки забили в концовке. На 40-й минуте просто нереальный гол забил Антюх – после высокого заброса Яцыка Денис по невероятной траектории в касание переправил снаряд обводящим в сетку.

1:0 для луганчан.

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