Дела аистов плохи. Заря забила второй гол Левому Берегу. ВИДЕО

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Левый Берег".

Луганчане были активнее в атаке в первом тайме и таки забили в концовке. На 40-й минуте гол-красавец забил Антюх.

Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, луганчане забили и второй. "Заря" подстерегла соперника в контратаке, которую завершил Яцык.

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2:0, и дела "Левого Берега" плохи.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.