Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дела аистов плохи. Заря забила второй гол Левому Берегу. ВИДЕО
Яцык забил в контратаке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Левый Берег".
Луганчане были активнее в атаке в первом тайме и таки забили в концовке. На 40-й минуте гол-красавец забил Антюх.
Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, луганчане забили и второй. "Заря" подстерегла соперника в контратаке, которую завершил Яцык.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
2:0, и дела "Левого Берега" плохи.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Не утратили бомбардирский талант. Шевченко и Ребров забили в товарищеском матче
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000