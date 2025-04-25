Замены сработали. Левый Берег отыграл один гол у Зари. ВИДЕО

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Левый Берег".

Луганчане были активнее в атаке в первом тайме и таки забили в концовке. На 40-й гол-красавец забил Антюх. Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, луганчане (Яцык) в контратаке забили и второй.

Впрочем, «Левый Берег» не сдался и один мяч на 63-й минуте отыграл. Сухоручко подал штрафной с фланга, Диего чуть подрезал и Сидней в суматохе затолкал мяч в сетку. Причем двое последних вышил на замену.

2:1 у нас в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.