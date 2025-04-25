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Замены сработали. Левый Берег отыграл один гол у Зари. ВИДЕО
Левый Берег отыграл один гол
Фото: ФК Лівий Берег
В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Левый Берег".
Луганчане были активнее в атаке в первом тайме и таки забили в концовке. На 40-й гол-красавец забил Антюх. Ну а сразу после перерыва, на 49-й минуте, луганчане (Яцык) в контратаке забили и второй.
Впрочем, «Левый Берег» не сдался и один мяч на 63-й минуте отыграл. Сухоручко подал штрафной с фланга, Диего чуть подрезал и Сидней в суматохе затолкал мяч в сетку. Причем двое последних вышил на замену.
2:1 у нас в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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