УПЛ. Заря – Левый Берег 2:1. Победа не без труда

Программу пятницы в 26-м туре украинской Премьер-лиги завершал поединок "Зари" и "Левого Берега".

Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с предыдущими матчами. В "Заре" после дисквалификации вернулся Будковский, удаленного в прошлом туре Башича в центре обороны заменил Дришлюк, впервые за долгое время в основе вышел Кораблин. У "Левого Берега" в центре обороны сыграла пара Семенов-Якимив, на скамейке запасных остался бразилец Сидней.

На первые минуты инициативу в свои руки взяли игроки луганского клуба. Угловой с левого фланга завершился не совсем удачным ударом головой от Будковского. Гости ответили ударом Шастала взлета мимо левой стойки. После подачи углового с левого фланга удар Яцика головой парировал Механив.

Команды продолжали создавать полумоменты, но без особой опасности. Удар Сухоручки с левого фланга в ближний угол отразил Сапутин. На угловой защитники заблокировали прострел Яцика с левого фланга. Банада пробил головой выше ворот после подачи с правого фланга.

От безнадежности Яцик решил пробить издали со штрафного, но мяч пролетел значительно выше ворот.



На 36-й минуте луганчане чуть не привезли гол в свои ворота. Сухоручка вывел лицом к лицу с голкипером Антюх (!), но Сапутин умело сократил угол обстрела и исправил ошибку партнера.

В конце тайма Денис реабилитировался за ошибку и хозяева открыли счет. Во время контратаки Яцык с левого фланга набросил на дальнюю штангу, где Антюх слета опрокинул Механива. 1:0.

"Заря" острее выглядела в первом тайме, поэтому закономерно победила по итогам первого тайма.

На старте второго тайма хозяева удвоили свое преимущество в счете. Во время контратаки Будковский придержал мяч и совершил заброс на левый фланг, где Яцык приблизился к воротам и пробил в ближний угол под рукой Механива. 2:0.

Через несколько минут "похоронить" "Левый Берег" мог Кораблин, но пробил мимо ближней стойки после передачи Антюха. Вантух сыграл с левого фланга в центр штрафной на Будковского, но тот не сумел обуздать мяч.

Через несколько минут сработали замены Виталия Первака. Подачу Диего с правого фланга на дальней стойке в борьбе с Мичиным замкнул Сидней. 2:1 и интрига в матче жива!



У киевлян еще было 25 минут для того, чтобы как минимум сравнять счет. "Аисты" пытались атаковать, но создать что-то стоящее до финального свистка они так и не сумели. Зато увеличить преимущество в счете могла "Заря". Контратаку левым флангом дважды с острого угла завершил Горбач ударами в Механива.

"Заря" прерывает серию из 2-х подряд поражений и остается на 8-й позиции с 35-ю очками. "Левый Берег" остается на 13-м месте с 23-я баллами в активе.

26-й тур УПЛ

Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Заря" - "Левый Берег" 2:1

Голы: Антюх, 40, Яцык, 49 – Сидней, 64

"Заря": Сапутин - Тронтель, Джордан, Дрышлюк, Вантух - Кораблин (Белоцерковец, 70), Попара, Мичин - Антюх (Слесарь, 70), Будковский, Яцык (Горбач, 80).

"Левый Берег": Механив - Астахов, Семенов, Якимив, Шаповал (Сидней, 60) - Приходько (Кобзарь, 85), Косовский (Диего, 46), Банада - Синица (И. Когут, 60), Сухоручко, Шастал (Войцеховский, 60).

Предупреждения: Джордан, 17, Дрышлюк, 63, Сапутин, 90+4 – Механив, 36, Астахов, 53, И. Когут, 61.