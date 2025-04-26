Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: Скала 1911
Сегодня сыграют сразу девять матчей 15-го тура Второй лиги. Наиболее ожидаемой будет игра в Винниках, где "Рух-2" будет принимать "Пробий". В случае победы коллектив из Городенки практически гарантирует себе первое место в группе А. В группе Б стоит отметить игру между "Тростянцом" и "Черниговом". "Чернигов" не имеет права терять очки, если стремится повыситься в классе.
Также обращаем внимание на противостояние старожилов ПФЛ в Виннице. "Нива" будет принимать "Чайку", которая неудачно стартовала весной.
12:15. "Полесье-2" - "Ревера 1908"
12:30. "Тростянец" - "Чернигов"
12:45. "Рух-2" - "Пробой"
13:45. "Ужгород" - "Реал Фарма"
14:00. "Александрия-2" - "Металлист 1925-2"
14:15. "Скала 1911" - "Ольховцы"
14:45. "Локомотив" - "Горняк-Спорт"
15:30. "Нива" - "Чайка"
16:00. "Куликов-Белка" - "Самбор-Нива-2"
Популярное сейчас
- Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании
- Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки
- Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО