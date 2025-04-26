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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: Скала 1911

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Сегодня сыграют сразу девять матчей 15-го тура Второй лиги. Наиболее ожидаемой будет игра в Винниках, где "Рух-2" будет принимать "Пробий". В случае победы коллектив из Городенки практически гарантирует себе первое место в группе А. В группе Б стоит отметить игру между "Тростянцом" и "Черниговом". "Чернигов" не имеет права терять очки, если стремится повыситься в классе.

Также обращаем внимание на противостояние старожилов ПФЛ в Виннице. "Нива" будет принимать "Чайку", которая неудачно стартовала весной.

12:15. "Полесье-2" - "Ревера 1908"

12:30. "Тростянец" - "Чернигов"

12:45. "Рух-2" - "Пробой"

13:45. "Ужгород" - "Реал Фарма"

14:00. "Александрия-2" - "Металлист 1925-2"

14:15. "Скала 1911" - "Ольховцы"

14:45. "Локомотив" - "Горняк-Спорт"

15:30. "Нива" - "Чайка"

16:00. "Куликов-Белка" - "Самбор-Нива-2"

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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