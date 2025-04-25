  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Сейчас у нас все матчи в психологическом плане давят

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Сейчас у нас все матчи в психологическом плане давят

Премьер-лига

Тренер Александрии - о матче с Ингульцом

Ротань: Сейчас у нас все матчи в психологическом плане давят

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:0).

"Тяжелый матч, тяжелая победа. Иначе, пожалуй, сейчас у нас... Все матчи где-то в психологическом плане давят, и сегодняшний матч тоже был очень нервным.

В первом тайме у нас какие были проблемы – мы их исправили. У нас были очень большие расстояния между нашими линиями, поэтому мы проигрывали подбор. Был разрыв между звеньями очень велик. Потому эту деталь мы исправили и, в принципе, во втором тайме у нас уже таких моментов не было.

В психологическом плане это очень тяжело, когда на ребят всегда давит результат. Поэтому эти ошибки нивелируются их работой на футбольном поле.

Да, было много моментов в первом тайме, но в тактическом плане было очень много ошибок, особенно в обороне и на больших расстояниях, которые у нас были. Немного нервничала вся команда, потому что мы больше работали физически, и в такую ​​погоду очень тяжело – первое солнце, первая жара. Во втором тайме мы сыграли компактнее.

У нас было очень много предпосылок, чтобы улучшать и забивать, но над ребятами тяготела эта победа, чтобы ее вырвать. Для нас матч получился нервный, но по целостности, если честно, второй тайм был намного лучше первого", – сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Бартулович: Гол Антюха? Я видел в карьере и красивее, но в топ-5 входит
yellow-arrow
Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
И чудо-гол Антюха. Заря - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча
Руслан Ротань ФК Александрия Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости