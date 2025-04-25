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Бартулович: Гол Антюха? Я видел в карьере и красивее, но в топ-5 входит

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Зари - о матче с Левым Берегом

Бартулович: Гол Антюха? Я видел в карьере и красивее, но в топ-5 входит

Фото: Зоря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу в 26-м туре УПЛ над "Левым Берегом" (2:1).

– Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Могли немного спокойнее закончить этот матч, но без нервов не обходится. У нас были хорошие варианты забить, но у нас напряженный чемпионат. "Левый Берег" – хорошая команда, которая борется за выживание. Очень важно было для нас после этих двух поражений снова победить.

– Хотелось бы поговорить об отрезке во втором тайме, когда пропустили, позволили сопернику возродить надежду. Чего именно не хватило в эти заключительные минуты?

– Стандарт, который похож на тот, что в матче с "Оболонью". Тоже 2:0 счет. Такая же ситуация. Немного спокойнее нужно было действовать. Были хорошие возможности для контратак. Нужно было забивать и закрывать матч.

– Как вам взаимодействие команды в обороне?

– Выходим из ситуации. Дришлюк хорошо справился со своей работой. У Башича дисквалификация, Эскинья восстанавливается. Тяжелая ситуация. Дришлюк справился со своей задачей. Хорошее взаимодействие с Джорданом.

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– Как вам гол Дениса Антюха? Наши эксперты в студии гадают относительно того, бил ли Антюх сознательно.

– Я считаю, что да. Потому что он так корпус положил.

– За вашу игровую и тренерскую карьеру видели ли вы более красивые голы?

– Да, видел.

– Но, возможно, в топ-5 входит этот гол?

– В топ-5, наверное, входит.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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