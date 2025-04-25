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"Первый тайм был неплохой, второй — слабенький", - Кобин подвел итог матча с Александрией

Премьер-лига

Ингулец снова проиграл

"Первый тайм был неплохой, второй — слабенький", - Кобин подвел итог матча с Александрией

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Александрией", в котором его команда уступила со счетом 0:1.

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"Поздравляю "Александрию" с победой, в какой-то степени заслуженной. Что касается самой игры – первый тайм в нашем исполнении был довольно интересный, довольно неплохой. Были созданы возможности для забитых голов. Не реализовали, не забили, не удалось.

Второй тайм у нашей команды был слабенький. Мы где-то неправильно вели саму игру, не понимали того, что происходит на поле и не могли из этого выйти.

Но это нормальный процесс, потому что у нас команда достаточно молодая, и не всегда ребята принимают правильные решения", – сказал Кобин.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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