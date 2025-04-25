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"Первый тайм был неплохой, второй — слабенький", - Кобин подвел итог матча с Александрией
Ингулец снова проиграл
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Александрией", в котором его команда уступила со счетом 0:1.
"Поздравляю "Александрию" с победой, в какой-то степени заслуженной. Что касается самой игры – первый тайм в нашем исполнении был довольно интересный, довольно неплохой. Были созданы возможности для забитых голов. Не реализовали, не забили, не удалось.
Второй тайм у нашей команды был слабенький. Мы где-то неправильно вели саму игру, не понимали того, что происходит на поле и не могли из этого выйти.
Но это нормальный процесс, потому что у нас команда достаточно молодая, и не всегда ребята принимают правильные решения", – сказал Кобин.
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