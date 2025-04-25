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Экс-голкипер Шахтера: Были и другие варианты аренды, но в клубе сказали, что их интересует только Мариуполь

Премьер-лига
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Евгений Гриценко рассказал, как он из Шахтера ездил в аренду в Мариуполь

Экс-голкипер Шахтера: Были и другие варианты аренды, но в клубе сказали, что их интересует только Мариуполь

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший вратарь "Шахтера" Евгений Гриценко рассказал о своем опыте выступлений за ФК "Мариуполь" в сезоне 2018/19, где он выступал в аренде.

‒ Вы ездили в ФК "Мариуполь", но там тоже не сыграли. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде.

– У нас в чемпионате тогда не так много команд потребовали вратарей. Всюду уже были опытные люди с именами. В "Мариуполе" играли Рустам Худжамов и Женя Гальчук. Я говорю тренеру "Мариуполя" Александру Бабичу: "А зачем я здесь? У вас же все хорошо". Я понимаю, если есть проблемная позиция или хотят что-либо изменить.

Тогда "Шахтер" настоял: "Надо, чтобы ты играл во взрослый футбол". В тот момент было только одно конкретное предложение от "Мариуполя", поэтому пришлось согласиться. Там я играл за дубль – это была моя инициатива, чтобы не терять форму.

‒ Перед переходом вы с Александром Бабичем общались? Все ли решилось без вас двоих?

‒ Мы не общались до подписания. Уже потом, когда контракты были оформлены, он узнал, что я в команде. Наверное, он знал, что у него есть два вратаря, как я это знал. Можно было попытаться навязать конкуренцию, но я тогда без опыта взрослого уровня хотел в Первую лигу. Были варианты, но "Шахтер" сказал: Нет, нас интересует только "Мариуполь". Ну, ладно, что делать…

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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