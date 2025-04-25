Тренер Левого Берега - о матче с Зарей: Пропустили курьезный мяч

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Зарей" , в котором его команда проиграла 0:1.

"Очень сложно что-то говорить после таких матчей. К сожалению, не смогли открыть счет и пропустили курьезный мяч. В начале второго тайма позволили сопернику увеличить свое преимущество.

"Заря" – опытная команда, которая знает, как играть на удержание счета. Во втором тайме сыграли более активно. После перерыва начали играть в четыре защитника, были более направлены на атаку. Счет заставлял играть активнее.

Хорошо, что смогли забить, но результат отрицательный. Доволен ребятами, вышедшими во второй половине встречи и усилившими нашу игру. К сожалению, не обязательный второй пропущенный мяч все нам испортил", – резюмировал Первак.