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Тренер Левого Берега - о матче с Зарей: Пропустили курьезный мяч
Левый Берег проиграл Заре
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел
"Очень сложно что-то говорить после таких матчей. К сожалению, не смогли открыть счет и пропустили курьезный мяч. В начале второго тайма позволили сопернику увеличить свое преимущество.
"Заря" – опытная команда, которая знает, как играть на удержание счета. Во втором тайме сыграли более активно. После перерыва начали играть в четыре защитника, были более направлены на атаку. Счет заставлял играть активнее.
Хорошо, что смогли забить, но результат отрицательный. Доволен ребятами, вышедшими во второй половине встречи и усилившими нашу игру. К сожалению, не обязательный второй пропущенный мяч все нам испортил", – резюмировал Первак.
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