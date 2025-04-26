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Черноморец – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Черноморец – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ

Рух

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и львовским "Рухом".

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Встреча мощного середняка и откровенного аутсайдера. Крепкий по меркам УПЛ львовский коллектив приедет в гости к одесситам, которые шатаются на дне турнирной таблицы. Сможет ли "Черноморец" зацепиться за очки в этом поединке? Или же "Рух" ждет спокойная прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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