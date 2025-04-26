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Черноморец – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура УПЛ
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Рух
UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и львовским "Рухом".
Встреча мощного середняка и откровенного аутсайдера. Крепкий по меркам УПЛ львовский коллектив приедет в гости к одесситам, которые шатаются на дне турнирной таблицы. Сможет ли "Черноморец" зацепиться за очки в этом поединке? Или же "Рух" ждет спокойная прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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