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Колос - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
Вылетев в полуфинале кубка от "Шахтера", "Полесье" отправляется к "Колосу" на игру 26-го тура украинской Премьер-лиги. В турнирной таблице чемпионата житомирский коллектив сейчас занимает 4-ю позицию, ковалевский - 10-ю.
Поединок "Колос" - "Полесье" состоится в воскресенье, 27 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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