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Ашур: В идеале человек, называющий себя футболистом, должен сам себя настраивать

Премьер-лига
Обновлено

Тренер поразмышлял о мотивации игроков

Ашур: В идеале человек, называющий себя футболистом, должен сам себя настраивать

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур прокомментировал потерю очков в прошлом туре и высказал мнение, изменился ли "Левый Берег" по сравнению с первой частью сезона.

"В идеале человек, который называет себя футболистом, должен сам себя настраивать. Мы не можем приходить и говорить: "Сегодня я тебя мотивирую, чтобы ты был футболистом". Ты должен выходить и делать свою работу. Особенно это касается игроков, получающих меньше игрового времени. Тут уже вопрос внутренней мотивации, как готов отдаваться, как влияют внешние моменты.

Сказать, чтобы у нас были проблемы в последних матчах с тем, чтобы настраивать кого-нибудь – битвы были в каждом матче. Индивидуально – возможно, есть вопросы. Замены повлияли больше, чем тревога. Нам не хватало первого тайма. Так нельзя".

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[Как изменился "Левый Берег"] "План на игру существенно не изменялся с точки зрения билд-апа. Команда, которая понимает, пожалуй, свои сильные стороны и ограничения. Максимально прямолинейная игра, к которой мы готовились и в таком контексте у нас уже было несколько предыдущих соперников, которые также были ориентированы больше в лонг-болы. С точки зрения прессинга, низкий средний блок, это преимущественно то, в чем они доминируют, не давая или предоставляя мало пространства для маневров сопернику.

Во втором тайме нам удавалось преодолевать почти все препятствия, которые нам создавал соперник. Подобное нужно делать в течение всего матча, все 90 минут, тогда мы будем говорить о другом количестве очков, о другом настроении. Так сказать, что было что-то неожиданное, что-то изменилось с прошлого – нет”, – рассказал тренер.

В воскресенье "волки" приедут в Ковалевку.

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Источник:
Лівий Берег, Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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