Ашур: В идеале человек, называющий себя футболистом, должен сам себя настраивать

Имад Ашур прокомментировал потерю очков в прошлом туре и высказал мнение, изменился ли "Левый Берег" по сравнению с первой частью сезона.

"В идеале человек, который называет себя футболистом, должен сам себя настраивать. Мы не можем приходить и говорить: "Сегодня я тебя мотивирую, чтобы ты был футболистом". Ты должен выходить и делать свою работу. Особенно это касается игроков, получающих меньше игрового времени. Тут уже вопрос внутренней мотивации, как готов отдаваться, как влияют внешние моменты.

Сказать, чтобы у нас были проблемы в последних матчах с тем, чтобы настраивать кого-нибудь – битвы были в каждом матче. Индивидуально – возможно, есть вопросы. Замены повлияли больше, чем тревога. Нам не хватало первого тайма. Так нельзя".