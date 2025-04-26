Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Карпаты. Сложный график. Но каждый может обыграть каждого
Коллектив готовится к насыщенному завершению сезона
Фото - ФК Зоря Луганськ
Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился эмоциями после победы команды над "Левым Берегом" (2:1).
"Поздравляю свою команду и наших болельщиков с победой. Важная победа, учитывая два последних поражения. В психологическом плане было сложно. Показали хорошую игру. Надо было заканчивать матч спокойнее и увереннее.
Утром уже начнем готовиться к "Ингульцу". Нас ждет весь второй тайм. Пока мы проигрываем 1:0. Надо отыгрываться. Потом у нас ЛНЗ, "Шахтер", "Полесье", "Карпаты". Сложный график. Но у нас такой чемпионат сейчас, что каждый может обыграть каждого.
Всем сложно. У нас много к тому же иностранцев. Им тяжело после такого (ночного обстрела – прим.). Но все они у нас долгое время и, к сожалению, привыкли к такому… На базе есть бомбоубежище. Ходим туда", – сказал Младен.
"Черно-белые" догнали "Верес" и делят седьмую позицию (35 очков).
Популярное сейчас
- Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки
- На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира
- Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч