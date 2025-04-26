Бартулович: ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Карпаты. Сложный график. Но каждый может обыграть каждого

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился эмоциями после победы команды над "Левым Берегом" (2:1).

"Поздравляю свою команду и наших болельщиков с победой. Важная победа, учитывая два последних поражения. В психологическом плане было сложно. Показали хорошую игру. Надо было заканчивать матч спокойнее и увереннее.

Утром уже начнем готовиться к "Ингульцу". Нас ждет весь второй тайм. Пока мы проигрываем 1:0. Надо отыгрываться. Потом у нас ЛНЗ, "Шахтер", "Полесье", "Карпаты". Сложный график. Но у нас такой чемпионат сейчас, что каждый может обыграть каждого.

Всем сложно. У нас много к тому же иностранцев. Им тяжело после такого (ночного обстрела – прим.). Но все они у нас долгое время и, к сожалению, привыкли к такому… На базе есть бомбоубежище. Ходим туда", – сказал Младен.