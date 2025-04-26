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"Мы очень за**ались": Паламарчук – о постоянных гостевых матчах

Премьер-лига
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Это не может не влиять на результаты

"Мы очень за**ались": Паламарчук – о постоянных гостевых матчах

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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Алексей Паламарчук поделился трудностями, с которыми сталкивается команда из-за отсутствия возможности проводить домашние матчи на собственном поле в селе Петрово. Стадион до сих пор не готов к приему поединков.

"Для "Ингульца" домашние матчи – болезненная тема. Когда мы проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть.

Честно, мы очень за**ались. Это тяжело и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии – туда не так далеко ехать”, – добавил вратарь.

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По результатам инспекции УАФ был выявлен ряд недостатков в документации стадиона, в частности отсутствие Акта соответствия техническим нормам, который является обязательным согласно постановлениям Кабмина.

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Ингулец (Петрово) Алексей Паламарчук Арена Ингулец
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Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Симченко
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