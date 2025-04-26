Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы очень за**ались": Паламарчук – о постоянных гостевых матчах
Это не может не влиять на результаты
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Алексей Паламарчук поделился трудностями, с которыми сталкивается команда из-за отсутствия возможности проводить домашние матчи на собственном поле в селе Петрово. Стадион до сих пор не готов к приему поединков.
"Для "Ингульца" домашние матчи – болезненная тема. Когда мы проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть.
Честно, мы очень за**ались. Это тяжело и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии – туда не так далеко ехать”, – добавил вратарь.
По результатам инспекции УАФ был выявлен ряд недостатков в документации стадиона, в частности отсутствие Акта соответствия техническим нормам, который является обязательным согласно постановлениям Кабмина.
Популярное сейчас
- Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки
- Ребров после конгресса УАФ отказался общаться с журналистами
- На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира
- Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО