"Мы очень за**ались": Паламарчук – о постоянных гостевых матчах

Алексей Паламарчук поделился трудностями, с которыми сталкивается команда из-за отсутствия возможности проводить домашние матчи на собственном поле в селе Петрово. Стадион до сих пор не готов к приему поединков.

"Для "Ингульца" домашние матчи – болезненная тема. Когда мы проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть.

Честно, мы очень за**ались. Это тяжело и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии – туда не так далеко ехать”, – добавил вратарь.