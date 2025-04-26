"Так оно продолжаться не может": Первак – о разговоре с игроками после поражения Заре

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак подвел итоги поединка с луганским клубом.

"Не хватило ударов по воротам, обострения в атаке, фланговых передач и, конечно, голов. Гол в раздевалку команду не прибил, но все равно – это курьезный гол. Надо впереди забивать – Сухоручко также мог гол забить. На второй тайм вышли, изменили схему, футболисты привыкли к полю и более агрессивно начали действовать. Выбежала команда – забила гол. Подстраховка не сработала. Есть над чем работать".

"Диего вышел, освежил нашу игру, добавил немного разума впереди и технического мастерства. Готов он или не готов – увидим в тренировочном процессе. Еще рано говорить. Сидней вышел на замену, забил гол, с его стороны не было никаких проблем на правом фланге "Зари". Он дней 10 работает в общей группе и раньше его выпускать было рискованно. У него была травма такая… очень неприятная. Втягивается потихоньку.

Когут получил повреждение на этой неделе. Дедух продолжает лечение – у него рецидив. У нас есть другие футболисты, и они должны выйти и доказать, что достойны выходить на поле”.