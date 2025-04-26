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"Так продолжаться не может": Первак – о разговоре с игроками после поражения Заре
В апреле аисты набрали 1 балл
Фото: ФК Лівий Берег
Наставник "Левого Берега" Виталий Первак подвел итоги поединка с луганским клубом.
"Не хватило ударов по воротам, обострения в атаке, фланговых передач и, конечно, голов. Гол в раздевалку команду не прибил, но все равно – это курьезный гол. Надо впереди забивать – Сухоручко также мог гол забить. На второй тайм вышли, изменили схему, футболисты привыкли к полю и более агрессивно начали действовать. Выбежала команда – забила гол. Подстраховка не сработала. Есть над чем работать".
"Диего вышел, освежил нашу игру, добавил немного разума впереди и технического мастерства. Готов он или не готов – увидим в тренировочном процессе. Еще рано говорить. Сидней вышел на замену, забил гол, с его стороны не было никаких проблем на правом фланге "Зари". Он дней 10 работает в общей группе и раньше его выпускать было рискованно. У него была травма такая… очень неприятная. Втягивается потихоньку.
Когут получил повреждение на этой неделе. Дедух продолжает лечение – у него рецидив. У нас есть другие футболисты, и они должны выйти и доказать, что достойны выходить на поле”.
[О круге с футболистами после матча] "Это мы не будем на публику выносить, о чем говорили. Надо было сказать, что я думаю, что думает тренерский штаб. Так оно продолжаться не может и нужно выходить так, как мы второй тайм играли, так мы планируем играть всегда. Это наш разговор", – ответил тренер.
У команды остается 23 балла (13 место).
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