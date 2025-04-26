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Кобин: Некоторые игроки элементарно не понимали происходящие на поле события

Премьер-лига

После перерыва противодействовать Александрии стало труднее

Кобин: Некоторые игроки элементарно не понимали происходящие на поле события

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ингульца" Василий Кобин оценил выступление своих подопечных в матче с "горожанами".

"Если брать в целом по самоотдаче, интерпретации игры, первый тайм был очень качественный и удачный с нашей стороны. Игроки правильно действовали и двигали мяч в те зоны, в которые нужно было, о которых мы договаривались. Мы создавали моменты. Да, не хватает технического и индивидуального мастерства, но сама игра понравилась. За исключением некоторых моментов, когда мы были в атаке и в завершающей фазе, не доводили мяч до логического завершения, не доводили до ударов и получали быстрые атаки в свои ворота”.

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"Второй тайм вообще не понравился. Некоторые игроки элементарно не понимали те события, которые происходят на поле. Играли у себя внизу, не двигали мяч вверх и плохо читали игру. Очень много времени на это потратили, за исключением последних 10 минут, когда начали играть вертикально. "Александрия" – команда опытная, грамотная и без больших проблем довела игру до победы.

[Об изменениях в составе] "Нам потребовалась скорость, агрессия. Олег Пушкарев – скоростной игрок, вскрывающий глубину, хорошо работающий на пространстве, поэтому это было правильное решение. Валерий Сад готовится к следующей игре. Где-то мы не восстановились, по некоторым игрокам было видно, потому что мы играли с четвертого дня на пятый, и это влияет. Но это уже не к нам”, – заявил тренер.

"Ингулец" замыкает таблицу (17 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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