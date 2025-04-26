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Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
После победы анализ ошибок делать приятнее
fco.com.ua
Руслан Ротань ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ после встречи с аутсайдером.
"Хочу сделать комплимент в адрес команды "Ингулец" и главного тренера. Мы просмотрели очень много их матчей. Это молодая команда, которая проигрывала минимум, но не реализовала очень много моментов. У них очень хороший коллектив.
Нервная игра. У нас не вышел первый тайм. Не могу сказать, что у нас был не совсем тот настой, который мы хотели. Были "разорваны", большие расстояния. В перерыве поправили и во втором тайме этого уже не было, и нам было легче. Такие матчи нужно закрывать раньше и он бы не был таким нервным. Самое главное, что есть моменты, над реализацией нужно работать. Важная в психологическом плане победа и где-то она отложила отпечаток на том, что нужен результат и не было реализации. Немного нервничали при решениях”.
"Не скажу, что кто-то сыграл лучше, кто-то хуже. Это проблема сыгранности. Те ребята, которые вышли, они более сыграны. Когда ты им указываешь на ошибку, которую нужно исправить – им немного легче. Проблема тонуса, не так много они играют. Мы удовлетворены их отношением, они отдали много сил для достижения результата.
[Кого будете поддерживать в Классическом] Я бы не акцентировал внимание на результате. У нас есть наши 4 игры и для нас каждая игра будет как последняя. Если не будем добиваться результата, то неважно, как сыграют "Динамо" и "Шахтер". Просто будем наслаждаться нашим украинским "Классическим", а как оно будет… Главное, чтобы был красивый футбол”, – отметил специалист.
"Горожане" набрали 60 очков.
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