Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом

Руслан Ротань ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ после встречи с аутсайдером.

"Хочу сделать комплимент в адрес команды "Ингулец" и главного тренера. Мы просмотрели очень много их матчей. Это молодая команда, которая проигрывала минимум, но не реализовала очень много моментов. У них очень хороший коллектив.

Нервная игра. У нас не вышел первый тайм. Не могу сказать, что у нас был не совсем тот настой, который мы хотели. Были "разорваны", большие расстояния. В перерыве поправили и во втором тайме этого уже не было, и нам было легче. Такие матчи нужно закрывать раньше и он бы не был таким нервным. Самое главное, что есть моменты, над реализацией нужно работать. Важная в психологическом плане победа и где-то она отложила отпечаток на том, что нужен результат и не было реализации. Немного нервничали при решениях”.