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Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ворскла – Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий

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"Ворскла" проваливает весеннюю часть сезона и неожиданно оказалась среди команд, борющихся за выживание. Не помогло даже возвращение Юрия Максимова. ”Верес”, напротив, удивляет в хорошем смысле этого слова. После 2 лет борьбы за выживание ровенская команда идет на 7-й позиции с теоретическими шансами на еврокубки.

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Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Верес" состоится в воскресенье, 27 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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