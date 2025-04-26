Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ворскла – Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий
"Ворскла" проваливает весеннюю часть сезона и неожиданно оказалась среди команд, борющихся за выживание. Не помогло даже возвращение Юрия Максимова. ”Верес”, напротив, удивляет в хорошем смысле этого слова. После 2 лет борьбы за выживание ровенская команда идет на 7-й позиции с теоретическими шансами на еврокубки.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Верес" состоится в воскресенье, 27 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
- Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля
- Григорий Суркис: Не сомневаюсь, что Ребров отреагирует на дилетантские советы длиннющей очереди так называемых экспертов
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО